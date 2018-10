Pět nadějně vypadajících komiksových her, z nichž se vyklubaly propadáky

Nedávno si fandové videoher inspirovaných komiksy mohli užít nového Spider-Mana a i když to není vysloveně revoluční projekt, hraje se skvěle. Zároveň je to jeden z mála případů, kdy se od komiksové videohry očekává hodně a hodně nakonec hráči i dostali.

Běžnější jsou případy, že se mnoho lidí těší, ale ve finále jim v rukou skončí titul, u kterého si trhají vlasy. Následující pětice projektů patří k těm, u kterých se věřilo, že otřesou žánrem a to také udělaly. V negativním slova smyslu.

5. X-Men: Destiny (2011)

X-Men: Destiny

X-Men: Destiny (číst recenzi) je klasickým případem nenaplněných slibů. Před vydáním se hype vyšvihl do nebeských výšin díky tomu, že byla slibována spousta skvělých věcí. Od promyšlené tvorby postavy až po rozhodnutí, která výrazně ovlivní další postup. A čeho jsme se nakonec dočkali? Průměrné akční rubačky, která překvapila jen tím, že ničím nepřekvapila (až na zastaralou grafiku). Ne, že by to byla vyslovená nuda, ale když se člověk zamyslel nad tím, co bylo původně slibováno a jak vypadal výsledný produkt, tak musel být zákonitě zklamán.



Platformy: Nintendo DS, Playstation 3, Xbox 360, Wii



4. Marvel Nemesis: Rise of the Imperfects (2005)

Marvel Nemesis : Rise of the Imperfects

Bojovka s postavami od Marvelu? Sem s tím. Jenže z rádoby velkolepého projektu se nakonec vyklubala zapomenutelná mlátička. Jasně, arény byly sympaticky interaktivní a účast legendárních postav potěšila, ale technické problémy, nezáživný příběh a neobjevné herní mechanismy ze hry udělaly něco, na co jste rychle zapomněli. Přečíst si můžete i dobovou recenzi na Bonuswebu.



Platformy: GameCube, PS2, PSP, DS, Xbox



3. Batman: Dark Tomorrow (2003)

Snad všichni milovníci komiksových her znají projekty ze série Batman: Arkham. Jsou to výtečné tituly, které patří k tomu nejlepšímu, co žánr komiksovek nabízí. Ale ne všechny videohry s Batmanem dopadly na jedničku. Nebo dvojku či trojku. Batman: Dark Tomorrow si zaslouží přinejlepším čtyřku, a to jsem ještě hodný.

Jasně, na svou dobu nebyla vizuální stránka špatná, ale co je to platné, když se to špatně hraje. Kamera vám házela klacky pod nohy v podobě nepoužitelných úhlů pohledu a ani nepovedené ovládání zážitek zrovna nevylepšilo. To nebyl Batman podle našich představ.



Platformy: Xbox, GameCube



2. Iron Man 2 (2010)

Iron Man 2 (číst recenzi) není hra na motivy komiksu, ale inspiruje se filmem Iron Man 2. A asi víme, jak to obvykle dopadá v případech adaptací filmů. První díl byl relativně snesitelnou hrou a fandové doufali, že tvůrci budou věnovat pozornost výtkám. Nestalo se tak. Tedy, pokud lidé nechtěli hru skoro bez příběhu, která se dala dohrát za čtyři hodiny a stála v době zveřejnění asi 60 dolarů.



Platformy: PlayStation 3, Wii, Xbox 360, PlayStation Portable, Nintendo DS



1. Superman: The New Superman Adventures (1999)

Hra, která je známá také jako Superman 64, si vysloužila nelichotivou přezdívku „jedna z nejhorších v historii“. A i když se to může zdát jako přehnané tvrzení, tak původně nadějně vypadající projekt si drsná hodnocení zasloužil. Šlo o první 3D hru se Supermanem, což zní dobře, ale realita lákavá určitě nebyla. Grafika byla, jak to jen říct, velmi pixelatá (i ve srovnání s jinými dobovými kolegy), ovládání nepřátelské, neustále se opakovalo pár stejných melodií dokola, a tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

Údajně se na finální podobě Supermana 64 odrazilo to, že vlastníci práv Warner Bros. a DC neustále vnucovali vývojářům svou představu toho, jak by měl titul vypadat (měli „kecat“ do každé maličkosti) a výsledkem bylo, že se k hráčům dostal těžko použitelný polotovar a navíc se zpožděním zhruba půl roku. Později se hru pokusilo zachránit studio BlueSky Software, které pracovalo na verzi pro PlayStation. Ale než se jim to povedlo, vypršela práva na značku a projekt byl zrušen. A asi to je dobře, jak se poněkud vulgárně říká: „Z lejna bič neupleteš.“



Platforma: Nintendo 64



Na kterou komiksovou hru jste se nejvíc těšili vy a nakonec vás zklamala?