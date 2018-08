Cílem dalšího přídavku pro Kingdom Come bude dostat děvče do postele

První DLC From the Ashes pro nás bylo po všech stránkách zklamáním (viz naše recenze). Místo nového příběhu a absolutní svobody při řešení zadaných úkolů, což jsou hlavní stavební kameny úspěchu Kingdom Come, jsme totiž dostali jen stereotypní budovatelskou minihru. Chystaný druhý přídavek The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon (Milostná dobrodružství Jana Ptáčka) však naštěstí již bude mít klasický formát a nabídne novou cca 10 hodin dlouhou dějovou linku.

Chystaný přídavek se nebere tak vážně jako původní hra.

I když se nový děj točí takřka výhradně kolem prostopášného Jana Ptáčka, hrát budeme pořád jen za Jindřicha. Ten svému příteli pomáhá svést krásnou dceru vesnického řezníka, což je daleko náročnější úkol, než to zprvu může vypadat. Nejen, že se krásná Klára nedá jen tak obměkčit, navíc každý její krok hlídá despotický otec a tak ke kýženému cíli vede cesta mnoha oklikami.

Jak se s novými výzvami vypořádáte, je jen na vás. Stejně jako v původním Kingdom Come existuje v každém okamžiku hned několik možností, jak se k cíli dostat. Jestli tak například vytoužený šperk získáte výhrou turnaje v kostkách, krádeží, léčkou, anebo prostě všechny pobijete, už je jen na vás.

Podle ukázky představené na Gamescomu bude příběh oproti původní kampani hodně odlehčený. Nic pro puritány, nutno říct, hlavními tématy budou alkohol a sex. DLC je opět naroubováno na původní kampaň, aktivuje se však až po absolvování společného lovu s Ptáčkem, nějakých 10 hodin od začátku příběhu.

Zároveň s placeným přídavkem pak vyjde pro všechny majitele hry zdarma turnajový mód. Ten kromě očekávatelných soubojů v arénách nabídne i jednoduchou příběhovou linku. Dokážete porazit neporazitelného šampiona vystupujícího pod přezdívkou Černý rytíř? Nebude to nic snadného, ale pokud se vám to povede, získáte nejlepší brnění, jaké je ve hře k dispozici.

Obě DLC vyjdou společně počátkem podzimu.