Tajemná konzole Ataribox je průměrné PC sázející na nostalgii a otevřenost

Ataribox bude pohánět procesor od AMD a grafická karta Radeon. Cenu tvůrci odhadují na 250 až 300 dolarů, což je v přepočtu minimálně 5 500 korun (u nás po započítání daně spíše 6 500 korun). Na zařízení poběží Linux s uživatelským rozhraním uzpůsobeným pro televizní obrazovky, odhalil server Venturebeat.

Ataribox umožní hraní PC her, spouštění aplikací, streamování, brouzdání po webu či přehrávání hudby, vyjmenovává Feargal Mac Conuladh, tvůrce konzole a generální manažer společnosti. Za výraznou výhodu oproti konkurenci považuje, že systém nebude uzavřený.

Co se hraní dnešních her týče, Ataribox by měl zvládnout to, co počítače střední třídy. Nepočítá se však, že na něm poběží náročné AAA hry. Konzole, pokud se tak dá zařízení ještě nazvat, by měla těžit z katalogu Atari a nezávislých her typu Minecraft či Terraria.

Pokud jde o datum uvedení do prodeje, ještě letos proběhne kampaň na komunitním serveru Indiegogo. Prodeje začnou na jaře příštího roku.