Kooperativní akce A Way Out prodala za 3 měsíce 2 miliony kopií

Názory na příběhovou kooperativní akci A Way Out jsou sice nejednoznačné (viz naše recenze), ale co se týče prodejů, vede si tato nezávislá hra více než skvěle. Za pouhé tři měsíce, které uběhly od vydání, si ji už pořídilo dva miliony hráčů. A to k hraní ve dvou stačí jen jedna kopie. Žádný div, že už režisér Josef Fares připravuje další titul.

