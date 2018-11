Kouzelná Little Big Planet slaví 10 let

Vedle značek jako God od War, Killzone nebo Uncharted sice série Little Big Planet působí poněkud infantilně, přesto jde o jednu z nejlepších exkluzivit, které na konzoli PlayStation vznikly. Od vydání prvního dílu brzy uplyne deset let a tak její vývojáři z Media Molecule připomínají výročí vzpomínkovým videem.To zároveň slouží jako reklama na chystaný titul Dreams, na němž se pracuje řadu let.