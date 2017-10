Která herní hrdinka je vaše nejoblíbenější a proč?

Jakub Žežule - Tady je odpověď kupodivu jednoduchá. Oblíbených hrdinek mám spoustu, ale favoritkou je pro mě bezkonkurenčně Max ze hry Life is Strange. Není to žádná superhrdinka, je ohromně sympatická a charakteru má na rozdávání.

Life is Strange Kitana

Jan Lysý - Má volba je jasná. Miluji Mortal Kombat a miluji ženy, které zvládají bojové sporty, takže jedině Kitana. Vlastně, proč bych to zbytečně okecával, stačí se podívat na fotografii mé ruky, ta myslím dává jasně vědět, kdo je má favoritka. Donutil jsem svého kamaráda Lukáše Hrebince, aby mi tady madam vytetoval a ani po letech toho nelituji.

Křehká kráska Rinoa Heartilly z Final fantasy

Martin Zavřel - Z poslední doby mi v hlavě utkvěla Alloy z Horizon: Zero Dawn. Ani ne tak díky její osobnosti nebo vzhledu, jako spíš díky jejímu nezapomenutelnému dobrodružství. Byl opravdu zážitek procházet se džunglemi plnými robotických dinosaurů a objevovat parádně promyšlené sci-fi, vysvětlující původ toho všeho.

Dlouhodobě rád vzpomínám na Emerald Herald z Dark Souls 2 (působila realističtěji než její „sestry“ z ostatních dílů) nebo na Rinou z Final Fantasy VIII (to byla půvabná, ale hlavně skvěle napsaná postava).

Aloy

Ondřej Zach - Jednu vyloženou oblíbenkyni už nemám. A protože vyprávění příběhů je dnes filmovější a většinou i poutavější, k srdci mi tak přirostly spíše ty z posledních let. Za mě to tak je sympaťačka Clementine, kterou si snad ani nelze neoblíbit, ze série Walking Dead. Její vývoj a postupná proměna jsou skvěle, přitom uvěřitelně zachyceny. A získala si mě i Lara v restartované sérii Tomb Raider, zejména tedy ta dívenka z roku 2013. V Rise of the Tomb Raider už je to sebevědomá, chladnokrevná žena. Další díl samozřejmě netrpělivě vyhlížím.

Lara

Petr Zelený - Dost jsem o tom přemýšlel a nakonec to vyhrála asarijská drsňačka Liara T´Soni z Mass Effectu. Mám ji rád především proto, jak velký vývoj během her prodělá. Nejprve je to naivní vědkyně, která věří, že všichni jsou v podstatě dobří, postupně se ovšem tahle holka s modrou kůží pořádně zatvrdí a stane se z ní lítá bojovnice, která na jedné straně kosí nepřátele bez mrknutí oka, zároveň ovšem pro své blízké udělá bez nadsázky cokoliv. Doufám, že i po fiasku, kterým byl Mass Effect Andromeda, se s ní ještě někdy zase setkám(e).

Liara

Honza Srp - Tahle otázka mi dala zabrat víc, než jsem si původně myslel. Hraji už od útlého dětství a ženy jako hlavní hrdinky nejsou vyloženě vzácné. Tomb Raider, Beyond Good and Evil, Syberia, The Longest Journey… všechny tyto značky mi přirostly k srdci, ale kdyby v nich v roli protagonisty byl klasický svalovec, asi by se tím nic moc nezměnilo. Nechci se tu vracet k prokleté kauze Gamers Gate, ale pravdou je, že jde spíše o muže v ženských tělech než skutečně ženské postavy.

Life is Strange

Až v posledních letech se situace začíná obracet k lepšímu a scenáristé se začínají vzpírat zažitým stereotypům. Nejdále to podle mého dotáhli autoři Life is Strange. Hlavní hrdinka Maxine Caulfield je přesně takový ten typ holky, do kterého jsme byli v dětství všichni platonicky zamilovaní. Zmínit musím i Aloy z letošního hitu Horizon Zero Dawn, která dokázala, že akční hvězda nemusí mít sexy křivky a vyzývavé oblečení. Nic tedy proti těmto proprietám, ale myslím, že je tu prostor i pro „ukníkané maloprsky“ (jak nazval výše zmíněný typ hrdinek jeden z našich čtenářů).

Alyx

Andrej Brabec - Alyx Vance z Half-Life 2. Optimistická povaha Alyx dokázala do jinak zasmušilého světa Half-Lifu 2 vnést trochu toho „sluníčka“. Umocňuje sice fakt, že hlavní hrdina nemluví, hra je však díky ní pestřejší. Bohužel ani Alyx ale neunikla osudu většiny populárních hrdinek a vznikla s ní řada videí, která byste si v práci raději neměli pouštět.



Jak Kouba - Nad touhle otázkou jsem dlouho přemýšlel. Nejdříve mě napadla naprosto anonymní hrdinka – Rogue z Diablo I, se kterou jsem si užil mnoho napínavých okamžiků a schovávání se mezi sudy před Skeleton Kingem. Pak jsem přemýšlel dál. Mezi všemi těmi Alyx, Bloodrayne a Croft mi vytanula na mysl Elizabeth z Bioshock: Infinite. Elizabeth není typickou hrdinkou, ale rozhodně není ani dívkou v nesnázích. Dokáže se o sebe postarat a kolikrát hlavnímu hrdinovi DeWittovi zachrání život. V Bioshock: Infinite byla skvělou pomocnicí a hře dodala na svou dobu unikátní dynamiku a co bylo nejdůležitější, nepůsobila jako koule na noze, což bylo u AI řízených parťáků do té doby tak trochu stigma.