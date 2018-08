Která oznámení na herním svátku Gamescom vám udělala největší radost?

Honza Srp - Po našláplé E3 mi Ietošní Gamescom přišel poněkud druhořadý, ale pár kousků mě přeci jen oslovilo. I když jsem na místě ze hry kromě traileru prakticky nic neviděl, moc se mi líbí chystaná série hororů The Dark Pictures od autorů Until Dawn. Interaktviní filmy jsou skvělé, jen se musí správně pojmout a to Supermassive Games bez debaty umí.

Taky se hodně těším na třetí Desperados, podobné hry se dnes už dávno nedělají. A na třetím místě je nenápadná, ale vypilovaná akce pro virtuální realitu Space Junkies, o níž se pořádně rozepíšu příští týden.

The Division 2 - Dark Zone Collector's Edition

Martin Zavřel - Zásadních oznámení nebo odhalení podle mne letos na Gamescomu zas tak moc nebylo, ale jako každý rok jsme se dočkali hratelných ukázek mnoha titulů, ze kterých jsme na E3 viděli maximálně trailer (namátkou Sekiro nebo DMC5). Z těch oznámení mi asi největší radost udělalo odhalení speciálních edicí The Division 2, které vypadají opravdu skvěle, teď se jen rozhodnout mezi digitální a fyzickou verzí. A abych nezapomněl, rozhodně mě mile překvapilo, že se Day Z po všech těch letech konečně dostane na Xbox - už tento měsíc.

Jakub Žežule - Určitě oznámení remasterů obou dílů Grandie, které mají vyjít ještě letos na Nintendu Switch. Série platí za jednu z největších legend žánru JRPG a tento typ her je radost hrát i po letech. Na handheld je navíc jako dělaná.

Grandia II Anniversary Edition Desperados 3 The Settlers (reboot) The Walking Dead: The Complete First Season

Ondřej Zach - Ačkoliv letošní Gamescom hrál oproti E3 druhé housle, potěšilo mě oživení značek, které jsem měl dávno za mrtvé, například Desperados. Vítám návrat diablovky Torchlight a mám radost, že interaktivní seriál Walking Dead se podívá na Switch. První dvě sezony jsem odehrál na Vitě, na mobilu hrát nechci, takže ohledně třetí a čtvrté sezony je pro mě Switch jasná volba. Užil jsem si také trailery či ukázky ze spousty her, namátkou The Division 2, Super Mario Party či Super Smash Bros.

VIDEO: Návrat diablovky Torchlight vypadá skvěle Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu