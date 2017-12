Které herní resty se chystáte přes svátky napravit? Ale buďte realističtí

Star Wars Battlefront II

Jan Lysý - Upřímně řečeno jsem v poslední době nakoupil docela slušné množství her, ale neměl jsem čas je ani pořádně vyzkoušet, takže bych to během svátků rád napravil. Ovšem, je jasné, že všechny nestihnu, takže budu muset hodně zvažovat, na co se vrhnout. A zřejmě u mě vyhraje závodní WipEout: Omega Collection a nějaký čas asi strávím také se Star Wars Battlefront II, protože jsem nedávno viděl Star Wars: The Last Jedi a mám hroznou chuť se „na vlastní kůži“ vydat do daleko předaleké galaxie.

NieR: Automata

Martin Zavřel - Můj největší letošní rest je jednoznačně Nier: Automata, podle všeho co o ní vím, bude to pro mě silný kandidát na hru roku. Jen se k ní konečně musím dostat. Kromě toho bych také rád dohrál Death Of Outsider a DLC pro Wolfenstein 2. Otázka ovšem je, kolik času mě bude stát Division updatovaná na verzi 1.8, kam jsem se vrátil po roce a žasnu nad tím, o kolik se hru podařilo vylepšit. A samozřejmě svůj čas si vyžádá i velký vánoční event v Destiny 2. K tomu všemu mám ještě tradici ke konci roku vytáhnout nějakou starou konzoli (Sega Mega Drive nebo NES) a strávit nějaký ten večer s klasikami z mládí. Jak to tak po sobě čtu, na něco z toho se nejspíš nakonec nedostane.

VIDEO: V Japonsku zakázaná propagace hry NieR:Automata Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SpellForce III

Jan Kouba - Těch herních restů se mi nabaluje čím dál tím víc, ale jelikož mě dost okouzlil nedávno vydaný SpellForce 3, nejspíš prozkoumám první dva díly. Tahle kombinace RTS a RPG mi hodně vyhovuje. Vánoční svátky mají být ale i pohodě a relaxaci, takže abych si pořádně odpočinul a odreagoval se, zkusím nové dobrodružství B. J. Blazkowicze. Čím jiným zakončit rok, než sympaticky trhlou střílečkou.

Knack II

Honza Srp - Mám rozehranou skvělou skákačku Knack 2, která na nejtěžší obtížnost rozhodně není tak dětinská jak na první pohled působí. Pak bych se měl vrátit k Tyranny, jenže se musím přiznat, že mě prostě už tento typ her nebaví a pravidelně u ní usínám. Nejspíš si tedy v právě probíhajícím zimním výprodeji na Steamu koupím něco zábavnějšího. Vidím to na horory Little Nightmares a Get Even, protože je potřeba nějak vyvážit tu přeslazenou vánoční atmosféru.

Xenoblade Chronicles 2

Ondřej Zach - Budu postupně odehrávat parádní JRPG Xenoblade Chronicles 2, ale počítám, že to mi do ledna ještě vydrží. Dále bych chtěl zkusit taktickou akci The Bureau: XCOM Declassified, které byla nedávno k mání zdarma. A do třetice Assassin’s Creed: Origins - ten už mám rozehraný, ale kvůli předvánočním přípravám Bonuswebu musel počkat. Vrátit se do starověkého Egypta ovšem pořád chci, protože tenhle díl mě hodně baví, i když není vlastně ničím výjimečný.

Prey (PS4)

Honza Hanáček - Kdoví, jestli se mi podaří během svátků najít nějakou chvilku na to, abych si něco zahrál, natož, abych si něco zahrál pořádně. Situace se nakonec nejspíš „vyvrbí“ tak, že si dám pár matchů s kamarády v posledním dílu FIFA na PS4. Rád bych si ale udělal čas a kouknul se na zuby Prey a na vlastní kůži si ověřil, jestli je opravdu tak dobrá, jak se už nějaký čas dozvídám. A nebo mě přepadne vánoční nostalgie a zkusím si znovu zahrát něco z mé hráčské minulosti. Zatím je to ve hvězdách.

Deus Ex: Mankind Divided

Michael Mlynář - Inu, dobrá, rozkaz zněl jasně: buďte realističtí. Viděno touto optikou budu rád, když se mi podaří dohrát poslední Deus Ex a konečně se pustit do Final Fantasy XV. A taky se určitě párkrát projedu v Gran Turismu Sport. Ono to sice naposled bylo takové všelijaké nijaké, ale po vcelku dlouhé pauze na to mám zase chuť. Jedno odpoledne tak zcela jistě budu kroužit s nissany z mé garáže. No, možná i dvě odpoledne.

Hellblade: Senua's Sacrifice

Jakub Žežule -Myslím, že na hraní nebude moc čas, ale pokud přece, budu dohrávat rozehrané resty. Nejblíže dokončení jsem momentálně ve hrách Hellblade a Yakuza: Kiwami. A pokud bude čas a nálada, dám si nějakou tu bitvu na jedné z nových map v Battlefieldu 1. Celé rozšíření bude sice až v únoru, ale trocha tréninku neuškodí.



Petr Zelený - Já to mám letos jednoduché, žádné resty dohánět nebudu. Ne že bych žádné neměl, ale moje svátky jsou kvůli práci velmi krátké, takže budu volný čas věnovat rodině. Hry holt mají smůlu.