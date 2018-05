Které hry si lidé nejvíce stahovali z PSN minulý měsíc?

Není asi žádným překvapením, že v lednu byl nejstahovanější hrou pro konzoli PlayStation 4 nový díl série Monster Hunter. Vždyť to také byla v podstatě jediná „velká“ hra, která minulý měsíc vyšla. Zato některé další tituly první desítky jsou překvapivé. Anebo byste si tipli, že se tam vejdou logická indie hříčka Human Fall Flat, pět let staré GTA 5 anebo nepovedené poslední Need for Speed?

