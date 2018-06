Lara Croft opět v nesnázích, nový Tomb Raider ničím nepřekvapí

Ve většině dojmů z E3 se snažím chystanou hru co nejpřesněji popsat, abyste si mohli udělat představu, jak se asi hraje. Tentokrát je to však zbytečné.

Shadow of the Tomb Raider

Pokud znáte minulý díl Rise of the Tomb Raider (naše recenze), víte úplně přesně, jaký je i Shadow of the Tomb Raider. Během hraní jsem si musel ověřit, že stojím u správného stojanu a mám před sebou opravdu novinku, protože rozdílů je zde naprosté minimum.

Což tedy není nutně úplně špatné a osobně jsem vděčný za každý nový titul podobného ražení, přesto se nedokážu ubránit lehkému zklamání. Poté, co jsem si vyzkoušel několik nových exkluzivit pro PS4, mi to už přijde trochu málo a rád bych viděl alespoň nějaký posun vpřed.

Lara Croft na E3 2018

Během zhruba půlhodinové pasáže jsem si mohl vyzkoušet vše, co dělá Tomb Raidera Tomb Riaderem. Tedy především prolézání starobylých kobek plných pokladů, pastí a hádanek a také souboje s nepřáteli. Obojí funguje na výbornou, o tom žádná. Grafika je parádní a i když jsou opuštěné starověké ruiny jedno z největších klišé, pořád to funguje. „Archeologická“ část je spíše pomalá a i ve skákacích pasážích míváte většinou spoustu času na rozmyšlenou.

Shadow of the Tomb Raider

Při střetu s nepřáteli je záhodno nejprve vyzkoušet plíživý postup a po zbraních sáhnout, až když se něco pokazí. A ono se něco pokazí skoro vždycky, věřte mi. Nepřátel je tolik, že by čekání na ten správný moment k proklouznutí za jejich zády zabralo dlouhé minuty a na to nemám úplně trpělivost. Což naštěstí nevadí, protože přestřelky jsou vynikající, i když docela náročné.

Shadow of the Tomb Raider

Tou hlavní změnou v Shadow of the Tomb Raider prošla především samotná Lara. Už to není nezkušené děvče vyděšené ze své první mrtvoly jako dříve, ale pomalu si začíná uvědomovat, jakou mimořádnou silou disponuje a že její činy mají často kolosální následky. Což se projeví tím, že krádeží vzácného mayského artefaktu v podstatě spustí apokalypsu. Právě přerod naivní holky (byť už od svého rebootu zvládla dvakrát zachránit svět) v dospělou ženu bude na samotné hře nejspíše to nejzajímavější.

Shadow of the Tomb Raider

Autoři příběhovými animacemi rozhodně nešetří, na rozdíl od konkurenční série Uncharted se navíc Tomb Raider bere vážně. Dokonce jsem v jednu chvíli byl svědkem smrti dítěte, což jsem v počítačové hře už dlouho neviděl. Tedy ne že bych po něčem podobném vyloženě bažil, ale jasně to ukazuje, že nový díl bude mít daleko temnější atmosféru než kdy dříve.

Navzdory silnému příběhu se rozhodně nemusíte bát, že by hra byla jen omezeným koridorem. Naopak, stejně jako v minulém dílu tu narazíme na otevřené „uzly“, z nichž minimálně ten první je daleko rozsáhlejší než jakýkoli jiný z předchozích dílů.

Tato částečná svoboda hře sluší a kdo bude chtít, může zase utopit desítky hodin hledáním ztracených artefaktů a překládáním starobylých svitků, které nejsou pro postup v příběhu nutné.

Pokud se vám líbí směr, kterým se zatím série po restartu vydala, bude se vám líbit i její chystané pokračování. Kromě přesunu do Latinské Ameriky a poněkud temnějšího příběhu však od něj nic víc než ryze kosmetické změny nečekejte.

Shadow of the Tomb Raider vyjde již 14. září na PC, PlayStation 4 a Xbox One.