Neúspěch LawBreakers Cliffyho B. nezlomil, chystá další hru

LawBreakers měli být novým Quakem či Unrealem pro 21. století, ale nestalo se. Ambiciózní střílečka nedokázala navzdory svým nepopiratelným kvalitám přilákat dostatek hráčů (psali jsme tady), a tak její vydavatelé ze společnosti Nexus mohou jen odepisovat ztráty. V konkurenci her jako PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortnite nebo Overwatch se prý už se ani nevyplatí zkoušet předělat LawBreakers na model free 2 play.

LawBreakers se navzdory předpokladům hitem nestal.

Neznamená to však konec studia Boss Key, jemuž šéfuje legendární Cliffy B. Nejenže budou hru nadále udržovat funkční (přestože se do ní za poslední měsíc připojilo maximálně 25 hráčů najednou), ale prý už brzy oznámí nový titul. O co půjde, ještě netušíme ani přibližně, ale nedávná série tweetů naznačuje, že půjde o daleko skromnější hru, která bude sázet na humor a retro hratelnost. Pod plakáty na neexistující Double Dudes 2, The Next to The Last Starfighter, Sweat N Guns a Mazes & Magic nenápadně prosvítají písmenka, která by mohla být oficiálním názvem nové hry. Nezbývá než počkat na další indicie.