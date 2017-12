Horor Layers of Fear sice neděsí, ale zase je dočasně k dispozici zdarma

Layers of Fear vloni vzbudily spoustu pozornosti a dokonce si hra v recenzích odnesla několik absolutních hodnocení. Jenže rychle poté, co opadl prvotní hype, se ukázalo, že to byla spíše jen nafouklá bublina.

Prohlídka děsivého sídla šíleného malíře se kvůli tomu, že v ní nejde nijak zemřít, změní jen v obyčejný „walking simulator“, navíc díky své krátkosti s děsivým poměrem výkon/cena (viz moje tehdejší recenze). To vás však nemusí trápit, pokud využijete dočasné nabídky obchodu Humble Bundle a Layers of Fear si stáhnete zdarma.

Takže zhasněte světla, nasaďte sluchátka a na dvě hodiny se přeneste do světa, kde nic není takové, jak na první pohled vypadá. Zdarma je ke stažení i herní soundtrack, takže kdyby vás hra sama o sobě nevyděsila dostatečně, pusťte si ho do sluchátek a jděte se v noci projít do lesa. Akce trvá jen do středy do sedmi hodin večer, tak příliš dlouho neváhejte.