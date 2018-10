Oznámen horor Layers Of Fear 2

Studio Bloober Team, které má na svém kontě psychedelický horor Layers of Fear, letos v březnu oznámilo, že pracuje na projektu nazvaném Project Melies. Aktuálně vyšlo najevo, že je to pokračování Layers of Fear, prozatím bez dalších podrobností, kromě té, že vyjde příští rok. Na teaser se podívejte níže.