Nová hrdinka, stará a dobrá hratelnost. Recenze Layton's Mystery Journey

Nejdráždivější novinkou pro mě bylo odhalení, že v novém dílu nebudeme hrát za uhlazeného anglického gentlemana profesora Laytona a jeho pomocníka Luka, ale zcela novou postavu. Tou je jeho dcera Katrielle, která jednak hledá svého ztraceného otce a jednak si v Londýně otvírá vlastní detektivní kancelář.

Oproti předchůdcům se tak neřeší jedna velká záhada, ale řada menších uzavřených případů, byť samozřejmě úplně nepropojené nejsou. Oním pojítkem je skupina, která si říká „Sedm draků“, a jsou to ti nejbohatší a nejvlivnější muži a ženy Londýna. To ovšem neznamená, že se vyhneme banálním případům typu zatoulaná kočka.

Layton's Mystery Journey

Tady trochu odbočím a představím pro případné nováčky základní herní mechanismy. Každý případ se odehrává na několika málo obrazovkách, které můžeme pomocí dotykového pera prozkoumávat. Hra se pak posouvá dál pomocí dialogů (a připravte se na to, že je hodně ukecaná) a hádanek.

Hádanky jsou samostatné minihry. Některé je třeba splnit, abyste se posunuli dál, na jiné narazíte náhodně během průzkumu. U každé hádanky lze pomocí mincí (jsou poschovávané prakticky všude) zpřístupnit nápovědy, které řešení většinou značně usnadní. Takže dialogy a hádanky, to je, oč tu běží.

Katrielle je sympatická mladá dáma, štíhlá jako proutek, která by v kontrastu s tím neustále něco jedla. K ruce má po většinu hry poněkud nezajímavého asistenta Ernesta a mluvícího psal Sherla (podle detektiva Sherlocka Holmese), jenž svými komentáři napomáhá jiskření mezi postavami. Inspektor Hastings je neschopa ze Scotland Yardu, soupeřem nám tak je Emiliana Perfetti, která profiluje kriminálníky a spoléhá se výhradně na vědu. Dámy se samozřejmě nemají moc rády.

Layton's Mystery Journey

Ačkoliv Kat není špatná, nebudu zastírat, že gentleman Layton je větší sympaťák. Ernest pak v porovnání s Lukem prohrává na plné čáře. Ještě že je tu Sherl. Problematické u hry rozdělené na několik případů je také absence nějakého většího tajemství. K zajímavému odhalení sice dojde, ale až s posledním případem, a slušné překvapení následuje po titulcích. Jestli toto není návnada na další díl, tak už nic.

Layton’s Mystery Journey je oproti předchůdcům snazší a návodnější, hra nás prakticky neustále vede za ručičku. Možná je to ústupek, který souvisí s vydáním na chytré telefony (u nás nedostupné). Nebo jen autoři nasedli do stejného vlaku jako vývojáři z Telltale Games, kteří raději vypráví příběh na úkor hraní. Na druhou stranu je to pořád zábava na dvacet a více hodin, což o hrách od Telltale říci nelze.

Layton's Mystery Journey

Mnohem snazší jsou také hádanky. K nim směřuje moje asi největší výtka, protože některé nejsou dobře popsané a až příliš často je problém pojatý jako chyták. Nejvíc jsem se tak bavil u těch, kde je třeba něco někam přesouvat, navádět paprsek a podobně. Klasikou už jsou úlohy typu „bratr je čtyřikrát mladší než sestra, která je třikrát starší než otec“. K případům a nevyřešeným či neobjeveným hádankám se lze snadno vracet, hra nás přesně informuje, kolik jsme jich minuli.

Animace je opět na špičkové úrovni, zejména doprovodné filmečky potěší. Škoda, že v možnostech 3DS není kompletní dabing. Namluvené jsou tak jen některé pasáže a hře to dodává úplně jiný rozměr. Byť některé případy nejsou zajímavé, dialogy hodnotím kladně. Zejména v oblasti špičkování drží autoři laťku vysoko. Nebudete se sice za břicho popadat, ale nad některými replikami či spojeními se pousmějte.

Layton's Mystery Journey

Součástí je opět bohatá omáčka okolo. Měnění šatů u Kat či přeměna bytu – kanceláře sice není úplně to, co by mě zajímalo, ale věřím, že své fandy si to najde. Během hry se otevírají další možnosti a opět mám tak trochu pocit, že tyto prvky tu jsou kvůli chytrým telefonům. Na druhou stranu takové aranžování obchodů, aby zákazníci vykoupili veškeré zboží, mě bavilo.

Layton’s Mystery Journey sice nedosahuje kvalit svých předchůdců, zejména co se týče hádanek, pořád je to ovšem kvalitní zábava s dobře napsanými dialogy. Jednodušší pojetí je ovšem ideální příležitost, jak do této série naskočit. Možná pak budete chtít víc a zkusíte i předchůdce.