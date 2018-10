Čtvrtinu herního provozu na internetu má na svědomí League of Legends

Společnost Sandvine, zabývající se analýzou internetových dat, přinesla zajímavou statistiku aktuálních internetových trendů (kompletní znění můžete nalézt na této adrese).

Je League of Legends populárnější než Fortntie, nebo má jen horší herní kód?

Z prezentovaných dat bude hráče nejvíce zajímat, které hry dlouhodobě nejvíce zatěžují internetovou infrastrukturu. Pokud byste čekali, že to bude aktuální hit Fortnite, byli byste na omylu. V celosvětových číslech totiž stále vládne téměř deset let stará MOBA League of Legends, která je podle Sandvine zodpovědná za plnou čtvrtinu veškerého herního provozu. Až s hlubokým odstupem ji následují právě Fortnite (14 %), Overwatch (12 %), Minecraft (7 %) a PlayerUnknown’s Battlegrounds. Do první desítky se ještě vešly hry Destiny, World of Warcraft, Warframe, Black Desert Online a Clash of Clans.

Tato čísla však kromě popularity vyjadřují i vlastnosti herního kódu, a tak z nich nelze dělat žádné větší závěry. Na počet hráčů totiž stále vede fenomenální Minecraft.