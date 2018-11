Legendami opředená hra Polybius vyjde na Steamu

Hra Polybius je jedním z největších tajemství v nedlouhé historii počítačových her. V 80. letech prý arkádové automaty se hrou sloužily k pokusům na lidech či přeprodávání drog (celý příběh hry si můžete přečíst tady). Jak to tehdy bylo, se už nejspíše nikdy nedozvíme, ale samotný Polybius si alespoň budeme moci brzy zahrát a to dokonce i ve virtuální realitě. Hra se totiž již brzy objeví na Steamu.