Neon Genesis Evangelion

Všech 26 dílů známého japonského anime Neon Genesis Evangelion bude od jara příštího roku k vidění na streamovací službě Netflix. Dozvěděli jsme se to na Netflix’s Anime Lineup Presentation v Tokiu a zajímavé je, že je to vůbec poprvé, co se Evangelion objeví na nějaké globální streamovací službě. Počítá se i s filmy The End of Evangelion a Evangelion: Death(True).

Netflix příští rok dále nabídne tituly Rilakkuma and Kaoru, Ultraman, 7Seeds a Saint Seiya: Knights of the Zodiac.