RECENZE: V LEGO DC Super-Villains superhrdinům odzvonilo

Nebudeme si nic nalhávat, tvůrci z Traveller‘s Tales jsou tak trochu lenoši. Pokud jde o jejich sérii her Lego, používají už poměrně dlouho v podstatě stejné herní mechanismy, které jen obalí do nového prostředí a příběhu. A je to.

Nebudu vám tvrdit, že aktuální přírůstek přichází s revolučními principy. Ne, pořád je to více méně to samé co v minulých hrách, ale je tu jedna věc, která stojí za pozornost, a to, že jsou v centru dění komiksoví zloduši od DC. Ne že by v jiných Lego titulech nebyla možnost občas hrát za ty „zlobivé“, ale tentokrát jsou padouši v centru dění.

Protože jsou projekty s Legem určené hlavně pro mladší publikum, je možné, že pár rodičů a mravokárců zvedlo obočí při představě toho, že by ta milá nezkažená dítka, která se na nikoho ani zle nepodívají a v životě by neřekla vulgární výraz, měla hrát za záporáky. Ale jak víme, Lego tituly jsou hodně infantilní, tím pádem je vše bráno s humorem a nadhledem.

Nečeká na vás tedy žádné krvavé vraždění a podobné aspekty, které (ehm) z nezkažených osob dělají zločince. LEGO DC Super-Villains jsou barevnou, neškodnou a dětinskou zábavou, která těm mladším rozhodně psychiku nenaruší.

Vytvoř si svého padoucha

Humor je opět hodně jednoduchý a fyzický (padání atd.), ale oproti některým jiným hrám není tak dětinský, aby dospělý člověk kroutil hlavou a občas se něčemu neusmál. Pobaví se tak hlavně ti, kteří jsou na prvním stupni základní školy, ale i třicátník se sem tam zazubí.

DC zloduši ve filmu DC padouši jsou oblíbení, to víme.

Děj operuje s klasickými komiksovými prvky jako různé světy, týmy padouchů a hrdinů, mocné předměty a podobné prvky.

Zápletka asi není ničím, co by vás vysloveně nutilo do hraní a nemohli jste se dočkat, co bude dál, ale krátké příběhové filmečky pravděpodobně přeskakovat nebudete. Jak jsem naznačil, mají své kouzlo.

S ohledem na desítky a desítky postav je jasné, že některé jsou do děje našroubovány trošku okatě, ale to se dalo čekat. Tvůrci chtěli nabídnout co největší množství padouchů, a tak si holt někdy museli pomoci oslími můstky.

Sympatická je možnost vytvořit si vlastní postavu (editor nabízí vcelku slušné množnosti), která postupem času získává nové schopnosti. Není to poprvé, kdy s tvorbou postav Lego titul experimentuje, ale tentokrát hraje vámi stvořený záporák důležitou roli v ději. Nemění to zážitek od základu, ale je to fajn prvek.

Ve dvou (a více) se to lépe táhne

Jinak nečekejte nic extra originálního. Herní mechanismy se žádných velkých obměn nedočkaly. Ne že by se to špatně hrálo, ale pokud za sebou máte několik Lego projektů, je to trochu okoukané. Minimálně pokud jde o souboje, tak by potřebovaly oprášit.

Bojový systém je extrémně jednoduchý a po chvíli se bitky stávají hodně stereotypními. Někdy je určitým zpestřením střet s bossem, ale ani to akční složku hry nevytahuje z občasné nezáživnosti.

Jádrem hry zůstává spolupráce rozmanitého týmu. Každý z padouchů má jinou specializaci a jednotlivé úrovně jsou, jak už jsme zvyklí, vystavěny na tom, že jste nuceni vsázet na spolupráci členů vaší skupiny. Někdo umí rekrutovat posluhovače, další vytvářet teleportační brány a jiný se dostat do stísněného prostoru.

Levely jsou veskrze navrženy dobře a kooperace mezi záporáky je zábavná. Ale opět jsem se pral s tím, co mě už dlouho na Lego hrách štve, a to, že některé hádanky prostě nedávaly smysl a byly vybudovány na metodě „pokus/omyl“. Zábavné jsou různé minihry, které naopak na logické myšlení sázejí. Není to nic těžkého, je to hra pro děti, ale alespoň lehce to potrénuje vaše mozkové závity.

Výlet po Metropolis nebo Gothamu? Není problém

DC LEGO Super-Villains je hrou, která vás nesvazuje. Pokud nechcete jen procházet příběhovými misemi, je vám dovoleno prozkoumat na vlastní pěst některá proslulá místa z komiksů DC, což jistě mnozí ocení.

Ne že by vám snad byla na každém kroku nabídnuta nějaká strhující aktivita, ale během pobíhání (nebo popojíždění, je možné si přivolat na pomoc různé dopravní prostředky) se dají najít způsoby, jak se zabavit.

Hodně milé je, že tvůrci povolali do zbraně hromadu herců, kteří poskytují svůj hlas DC postavám v různých DC animovaných projektech, tím pádem je dabing špičkový. Grafika je takový standard z univerza Lego. Je to hodně efektní, vcelku vypilované, ale nic, co by bralo dech.

LEGO DC Super-Villains je od tvůrců sázkou na jistotu a to už začíná být docela nuda, ale vývojáři tentokrát vsadili na padouchy, což přineslo mírný svěží vítr. Ne vichřici, kterou série potřebuje, ale i tak to přidává hře na zajímavosti. Ostatní novinky nejsou revoluční, jsou to drobnosti spíše kosmetického rázu, takže nezbývá než doufat, že Traveller‘s Tales začnou v blízké budoucnosti více experimentovat.