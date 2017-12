RECENZE: LEGO Marvel Super Heroes 2 nabízí hodně postav i cestování v čase

Upřímně řečeno, už ani nevím, kolik her ze série LEGO existuje. Tvůrci z Traveller’s Tales nás velmi slušně zásobují, takže se spousta populárních filmových nebo komiksových značek dočkala LEGO verze.

Ale kromě prostředí a hlavních postav se od sebe příliš nelišily. Vývojáři už roky využívají hodně podobné herní mechanismy, se kterými nehodlají příliš experimentovat.

Neudělali to ani v případě Marvel Super Heroes 2. Je tu pár drobných změn, ale jádro hry zůstává stejné.

Těžko říct, jestli je to dobře, nebo špatně. Na jednu stranu je tu otázka, proč měnit něco, co funguje. Jenže je třeba i upozornit, že LEGO tituly začínají být hodně na jedno brdo.

Nejvelkolepější filmový komiksový zážitek Avengers hrají v LEGO Marvel Super Heroes 2 výraznou roli a tento proslavený tým se brzy vrátí i na filmová plátna.

Musíme se tedy smířit s tím, že ani Marvel Super Heroes 2 nepřicházejí v podstatě s ničím, co bychom už několikrát neviděli. Ale dobrou zprávou je, že to pořád umí pobavit.

Mechanismy hry nejsou nikterak složité: s týmem různých komiksových (ať už veleznámých, nebo méně proslavených) postav vyrážíte do různých úrovní, kde se pozornost dělí mezi akční pasáže, hopsací sekce a řešení hádanek.

Akce je jednoduchá, vystačíte si s pár tlačítky, ale stereotyp moc často nehrozí, hlavně díky tomu, že mezi desítkami dostupných postav (většina samozřejmě není k dispozici hned od začátku) jsou docela výrazné rozdíly. Některé preferují boj zblízka, jiné střelbu, další umějí létat a tak dál a tak dál.

Vybírat můžete opravdu z úctyhodného množství hrdinů a záporáků, fandové komiksu jistě budou nadšení z toho, koho všeho mohou ovládat nebo s kým poměří síly.

Příběh správně komiksový

Nebylo snadné napasovat tolik jednotlivců do děje, ale tvůrci vsadili na staré dobré cestování v čase, což jim hodně pomohlo. A ano, je to hrozně béčkové a děsně přepálené, nicméně jde o komiksovou hru, a tak nikdo neočekává realistické zápletky a dramatické dialogy.

Musím ocenit, že humor je oproti některým předchozím projektům o něco snesitelnější a ne až tak infantilní. Dokonce jsem se párkrát i pousmál, což se mi v minulosti u LEGO her příliš často nestávalo.

Pořád platí, že nejvíce rozesměje děti, právě jim jsou jednotlivé aktivity a příběh přizpůsobeny. Ale ani pro dospělého naštěstí nebude hraní Marvel Super Heroes 2 utrpením. Vlastně jsem se pobavil lépe, než jsem čekal.

I když stále přetrvává problém, který jsem měl i s minulými hrami. Týká se hádanek, které jsou někdy koncipovány dost podivným způsobem. Často nedává jejich řešení velký smysl, ale spíše se sází na metodu pokus-omyl. Především to platí pro ty s využitím prostředí a předmětů z okolí.

Umím si představit, že se u nich zasekne i dospělý člověk, natož dítě. Ale zase různá bludiště a podobné rébusy jsou povedené.

Další bolístkou, která se se sérií LEGO pojí už od počátku, je kamera. Opět místy zabírá skoro nepoužitelné úhly. Především to platí pro stíhací mise. Ještě teď se mi točí hlava, když si vzpomenu na úroveň, ve které jsem jako Spider-Man pronásledoval záporáky. Ono je dost těžké chytat padouchy, když máte výhled do zdí.

Úhel kamery se dá někdy korigovat, ale u levelů, které sázejí na rychlost, je to dost problematické a zkazí to zážitek.

Parťáci někdy pomohou, někdy lelkují

Dalším problémem, který není fandům LEGO her cizí, je umělá inteligence. Nejen nepřátel, kteří někdy nejsou zrovna nejbystřejší, ale především vašich parťáků. Umějí být docela výraznou pomocí, ale není výjimkou, že potřebujete, aby přiložili ruku k dílu, ale oni jen koukají, jak dostáváte zabrat od protivníků, a nezdá se, že by je to trápilo.

Prostě se budete muset spolehnout hlavně na sebe nebo na pomoc živého spoluhráče, což je vždy ta nejlepší možnost.

Ale ať už hrajete sami, nebo s někým jiným, určitě si užijete variabilitu jednotlivých úrovní. Herní svět je rozdělen do lokací z různých časových etap i dimenzí, takže v jednu chvíli zasahujete proti zlu v potemnělém New Yorku současnosti a za moment už bojujete proti kostlivcům ve středověké Anglii.

Připravena je slušně rozsáhlá herní plocha, vlastně jedna z největších nebo možná i úplně největší ze všech her LEGO.

Kromě příběhových misí v ní najdete i postranní úkoly nebo možnost navštívit již prošlé úrovně s jinými postavami. Díky nim se dají zpřístupnit předtím zablokované úseky nebo splnit hádanky, které jste napoprvé neměli možnost zkusit.

Pokud se nepoženete zběsile kupředu, dá se u LEGO Marvel Super Heroes 2 strávit docela dost času.

Zpestřením jsou pak závody nebo třeba vzdušné bitvy. A musím říct, že u soubojů nad zemí jsem byl někdy až překvapen, jak epické jsou na poměry projektu primárně určeného pro děti.

Nekouká se na to špatně

Jestliže se budeme bavit o technické stránce hry, tak grafika nevyždíme z vaší konzole naprosté maximum, ale není na ní nic, co by se dalo vysloveně kritizovat.

Ani hudba nedopadla vůbec špatně, ovšem dabing, to je trochu jiná kapitola. Některé postavy jsou namluveny dobře, ale jiné úplně ne a předpokládám, že je to zčásti způsobeno tím, že hra vznikla v době stávky herních dabérů.

Kromě zmíněných nedostatků s kamerou narazíte i na jiné problémy, například se občas zasekne postava na místě, ze kterého není úniku a podobné nepříjemnosti. Ale není jich zase tolik, aby se člověk často rozčiloval.

Ještě se zmíním o snad jediné výraznější novince, kterou je lokální hra pro až čtyři osoby. V ní se například snažíte co nejdéle udržet ve svém vlastnictví Kameny nekonečna nebo jednoduše bojujete s ostatními třemi hráči, ale není to tak zábavné, jak by se mohlo zdát. Především proto, že rozdíly mezi schopnostmi postav jsou docela velké a limitující je to, že je možné hrát jen u jedné konzole.

LEGO Marvel Super Heroes 2 je neobjevný, nicméně zábavný přírůstek do dlouholeté série, která má stále své kouzlo, ale pokud se tvůrci v blízké budoucnosti nepokusí přijít s něčím novým, ztratí LEGO projekty dost ze své přitažlivosti.