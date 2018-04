Lepší než film? Shadow of the Tomb Raider budí nemalá očekávání

Slečna Croftová letos rozhodně nezahálí. Po nedávno uvedeném filmu Tomb Raider s Alicií Vikanderovou se na nás chystá třetí díl restartované herní série, která z populární hrdinky udělala nekorunovanou královnu všech virtuálních celebrit. Krátká upoutávka nás měla navnadit především na 27. duben, kdy bychom měli poprvé spatřit i záběry z hraní.

Ani na samotnou hru ovšem nebudeme čekat příliš dlouho, zahrajeme si ji 14. září na PC, Xboxu One a PlayStation 4. Vzhledem ke kvalitám předchozích dvou dílů se o výsledek příliš bát nemusíme, přesto existuje reálné nebezpečí, že by hra mohla trpět až příliš velkou podobností se svými předchůdci. Už během hraní dvojky s názvem Rise of the Tomb Raider měl totiž člověk občas pocit, jako by dělal do puntíku to samé co v jedničce.

Výmluvný název

Soudě podle krátké upoutávky se hra bude odehrávat nejspíše v Mexiku, kde bude Lara rabovat hrobky a pokladnice starověké indiánské civilizace. Pokud bych si měl tipnout, která to bude, jako nejpravděpodobnější volba se mi jeví Mayové. Ti se proslavili mimo jiné tím, že dokázali předpovídat zatmění Slunce celá staletí dopředu a právě tento úkaz vidíme i ve zveřejněné upoutávce. Jejich katastrofické vize o konci světa, slavné pyramidy (například ta v Chichen Itzá) a všeobecná popularita by tomu odpovídala. I název Shadow of the Tomb Raider s určitostí odkazuje právě na zmíněný solární jev, ačkoliv významů může mít víc.

V úplném závěru Rise of the Tomb Raider (pozor, spoiler) jsme po titulcích mohli zhlédnout scénu, v níž jedna ze záporných postav hry jménem Anna hlavní hrdince prozradí, že ačkoliv dostala od organizace Trinity za úkol zabít Lařina otce, nebyla toho ve výsledku schopná. Ještě předtím, než Anna stihne vylíčit, co se se starým Croftem vlastně doopravdy stalo, je zabita odstřelovačem, který si posléze bere na mušku i samotnou Laru. Neznámý střelec se ptá, jestli může nepohodlnou archeoložku konečně zlikvidovat, na což se mu dostane záporné odpovědi, že na to ještě nepřišel pravý čas.

Bez podzemních chrámů se Tomb Raider prostě neobejde.

Bude tedy Lara ve trojce lovnou zvěří a tajemný sniper jejím neustále ji pronásledujícím stínem? Nebo název odkazuje na něco nepěkného, co bude muset hlavní hrdinka vykonat, aby se stala onou mnohem chladnokrevnější postavou, kterou známe ze starších dílů? Vzhledem k událostem z předchozího dílu by zápletka mohla patřit k hlavním tahákům hry. Ve dvojce jsme se navíc mohli přesvědčit, že autoři umí vytvořit i zajímavé záporné postavy s komplikovanější motivací, než jakou je dokola omílaná touha po nadvládě nad světem.

Boj v džungli

Pro restart série Tomb Raider je typický mimo jiné mnohem větší důraz na nenápadný postup a guerillový styl boje, kdy z úkrytu likvidujete nic netušící nepřátele. První díl takové pojetí spíš jen naťukl, zatímco ve dvojce ho autoři dokázali ještě výrazně vylepšit. Paradoxně tak hra v tomto ohledu připomínala spíše The Last of Us než Uncharted 4 od „konkurenčního“ studia Naughty Dog. Zasazení do džungle, kde budete doslova jako predátoři likvidovat jednoho nepřítele za druhým, hře padne jako ulité. Do takového prostředí by se hodil větší důraz na důmyslné pasti spojené třeba s místní faunou, kterou by Lara mohla použít proti nepřátelům. Tím nemyslím jen rozčílené šelmy ve stylu Far Cry, ale třeba jedovaté pavouky nebo hady. Uvidíme.

Všimněte si Lařiny oblíbené hračky vlevo. Žoldák to má za pár.

Naopak by se tvůrci po vzoru Uncharted měli rozhodně vykašlat na obrněné nepřátele, které skolí až několikátá dobře mířená salva z brokovnice. Kropení takových holomků nebývá v podobných hrách téměř nikdy zábavné a jediné, co mu chybí, je bolestně pomalu ubývající ukazatel života, který opancéřovanému tupounovi zázračně levituje nad hlavou.

Těšit se můžeme určitě i na hrobky a s nimi související hádanky. Jestli mi na Rise of the Tomb Raider něco vadilo opravdu hodně, pak to byly až příliš se podobající kulisy jednotlivých hrobek a dalších interiérů. Když jsem poprvé navštívil ve hře takovou lokaci, byl jsem z přemíry detailů nadšený, ale motivy výzdoby se opakovaly pořád donekonečna a místa kvůli tomu nepůsobila dostatečně autentickým dojmem. V individuálním přístupu k detailním interiérům ji už zmíněná Uncharted hravě překonala.

Rise of the Tomb Raider válí nejenom na PC, hra byla vylepšena na PS4 Pro A Xbox One X

Co po příběhu

Série zatím marně bojuje s vybudováním chytlavé „nadstavbové“ části, která by hráče u hry držela ještě po dohrání příběhu. Jednička na to zkusila jít přes klasický multiplayer, který byl ovšem skoro stejně tak nezajímavý jako nevybalancovaný. Pokračování Rise of the Tomb Raider oproti tomu přišlo s módy zaměřenými na kooperaci, stažitelnými přídavky se zombíky a to vše doprovázela karetní ekonomika navázaná na mikrotransakce. Jakkoliv byla základní hra skvělá, nadstavba nestála vůbec za nic.

Co zkusí autoři tentokrát? Pokud chtějí být „trendy“, mohl by to být multiplayer v džungli ve stylu PUBG anebo Fortnite. Nebo na loot zaměřený mód, který půjde hrát v kooperaci. Jenže kvůli tomu samozřejmě Tomb Raidera nikdo kupovat nebude, a hráči se tak daleko spíše zabaví objevováním sběratelských předmětů, z nichž některé vyprávějí zajímavé mini-příběhy různých postav, jejichž perspektiva nabízí zajímavý pohled na události hry. Tak tomu alespoň bylo v předchozích dílech.

V recenzích se dvěma předešlým hrám dařilo o poznání lépe než filmu. Čekal někdo opak?

Právě u takového pátrání mnohem lépe vynikne objevitelské jádro hry. Proč na to nejít tedy spíše tak, že autoři budou na denní nebo týdenní bázi schovávat po mapách poklady, jejichž nalezením byste mohli odemknout třeba slušivý kostým? Ne, že bych měl podobné časové eventy v lásce, ale z nabízených možností se mi to pro Tomb Raider jeví asi jako ta nejlepší varianta.

Shadow of the Tomb Raider bude patřit k velkým tahákům letošního podzimu. Ačkoliv dvojka si v recenzích odnášela skvělé známky, hře tehdy uškodilo souběžné vydání se čtvrtým Falloutem a především časová exkluzivita na Xbox One. Ta se sice nyní už nekoná, ale září bude dost nabité. Kromě Lary chystá návrat i dráček Spyro, playstationový Spiderman nebo kultovní série Dragon Quest. Nudit se nebudeme.