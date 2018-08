Let It Die vyjde na podzim na PC

Let It Die je free 2 play akční hra na hrdiny, která v prosinci 2016 vyšla exkluzivně na PlayStation 4 (číst recenzi). Nově se podívá také na PC, a to na podzim prostřednictvím digitální distribuce Steam, uvedl GameSpot. Letos v dubnu se tvůrci pochlubili čtyřmi miliony stažení.

Let It Die