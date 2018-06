Let's Go, Pikachu! půjde hrát online, pojetí bude zjednodušené

Společnost Pokémon Company upřesnila, že připravovanou hru Pokémon: Let’s Go, Pikachu! (nebo Eevee) půjde hrát ve dvou nejenom lokálně, ale i online. Zároveň dodala, že funkčnost nebude taková, jako u předchozích her - zmíněny byly jen souboje a vyměňování, chybět bude GTS, Wonder Trade i Battle Spot. K hraní online bude potřeba aktivní předplatné Nintendo Switch Online, které startuje letos v září.