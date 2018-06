Letní aktualizace Clash Royale přidá dvě nové jednotky

Letní aktualizace oblíbené pay 2 win akční strategie Clash Royale zahrnuje nové jednotky, lepší matchmaking, vylepšení klanových válek a nové emotikony (jsou vidět na konci videa).

První představená jednotka se jmenuje Royal Hogs a jsou to čtyři rychlá prasátka za pět many. Podle tvůrců proti nim nefunguje obvyklá taktika jako proti Hoggovi, třeba Mini Pekka, na druhou stranu Valkyria či Bowler je smáznou na pohodu. Druhou kartou je Giant Snowball, tedy obří sněhová koule, která udělí jen malinko zranění, ale ve velkém rozsahu, s knockbackem a zasažené jednotky zpomalí. A to za dvě many. Má jít o alternativu k velmi používaným kartám Zap a Log.