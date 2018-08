Letošní Vampyr se možná dočká televizního zpracování

Akce Vampyr od studia Dontnod sice nesplnila všechna naše očekávání, ale přesto to není úplně špatná hra (viz naše recenze). Už kolem ní krouží i televizní společnost Fox 21, která plánuje vytvořit stejnojmenný seriál. Na podrobnosti je ještě příliš brzy, ale nápad je to rozhodně zajímavý.

