Level 5 plánuje plnou podporu konzole Switch

Společnost Level 5, kterou známe díky sériím Professor Layton, Ni no Kuni či Yo-kai Watch plánuje plnou podporu konzole Switch od Nintenda. „Všechny naše hlavní tituly plánujeme vydat na Switch,“ potvrdil provozní ředitel Akihiro Hino serveru Nikkei Trendy (via Gematsu). První hrou bude The Snack World: Trejarers Gold, která vychází v Japonsku už 12. dubna.