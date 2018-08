Life is Strange 2 ukázal nové hlavní hrdiny, ale jinak zůstává stejný

Pryč je oblíbená dvojice Max a Chloe, hrdiny nového příběhu budou bratři Daniel a Sean. Ti jsou po nešťastné události nadpřirozeného původu nuceni utéct před policií do Mexika.

Dontnod se vyhýbají stereotypům jak jen to jde. Hlavní hrdinové jsou tentokrát „latinos“, jejich kamarádka má pak asijské kořeny.

Důležitější než sci-fi prvky připomínající Kingovy romány tak nejspíše bude udržování křehkého vztahu mezi dvěma outsidery, Alespoň v to pevně doufám, právě ty „civilní“ scény ze života dospívajících byly na původní hře tím nejlepším.



Zatímco hlavní hrdinové snad už ani nemohli být odlišnější, samotná náplň podle všeho zůstává prakticky beze změn. V krátkých samostatných scénách budeme řešit jednoduché úkoly, více než o hru tak půjde o interaktivní seriál.

Prezentovaná ukázka naznačila, že se tentokrát budeme pohybovat po větších prostorech, o žádné zásadní změny však určitě nepůjde. Zůstal i unikátní grafický styl, který byl však naštěstí notně vylepšen. Více než k realistickému Detroitu má však blíže ke komiksovým Walking Dead. Stylový „kreslený“ interface je rovněž beze změny, stejně jako větvené dialogy.

Ať už bude Life is Strange 2 jakýkoliv, je prakticky nemožné, aby se vyrovnal prvnímu dílu. I kdyby se tvůrci přetrhli, ten pocit novosti a totálního překvapení už prostě nikdy vyvolat nemohou. Na Life is Strange 2 jsou kladena nejvyšší očekávání a vytvořit „jen“ obyčejnou dobrou hru (jakou byl například prequel Before the Storm) je prostě málo. Jak to nakonec dopadne, se dozvíme už 27. září, kdy vychází první epizoda z pěti.

O něco zajímavěji tak možná vypadá druhá chystaná epizodická adventura od Dontnod, nenápadný detektivní horor Twin Mirror. Toho se však dočkáme až příští rok.