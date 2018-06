Přídavek k Life is Strange nepřipomíná Life is Strange. Ale bude zdarma

Těžko byste hledali na světě většího fanouška herního seriálu Life is Strange, než jsem já. Při závěrečné scéně jsem brečel jako želva a jeho soundtrack mám uložený v telefonu i dva roky po dohrání. Když jsem tedy během tiskové konference Microsoftu po delší době spatřil milované logo, přejel mi mráz po zádech. Jenže po zhlédnutí krátkého traileru jsem se ke všeobecnému potlesku nepřidal.

Dohrání The Awesome Adventures of Captain Spirit prý zabere zhruba dvě hodiny.

Projekt nazvaný The Awesome Adventures of Captain Spirit totiž sice vypadá jako Life is Strange, dokonce se i hraje jako Life is Strange, ale tím veškerá podobnost s Life is Strange končí. Možná i proto ho vydavatelství Square Enix bude raději rozdávat zcela zdarma, jakožto reklamu poutající na regulérní druhou sezonu původního seriálu.

Během krátké prezentace se nám producent hry Luc Baghadoust pokusil vysvětlit, oč v této zhruba dvouhodinové hříčce s krkolomným názvem vlastně půjde.

Desetiletý Chris je nevinné dítě utíkající před krutou realitou do svého imaginárního světa. Během líného sobotního rána, které jeho otec tráví pitím piva a sledováním basketbalu, má najednou pro sebe celý dům, a tak si začne hrát na komiksového superhrdinu. Může si vyrobit vlastní kostým, bojovat s mocnými nepřáteli anebo se třeba pokusit zachránit dámu v nesnázích. Vše se samozřejmě odehrává jen v jeho hlavě, ve skutečnosti se totiž vydá nanejvýš tak do sklepa vypnout kotel, nebo na půdu uklidit hračky.

Příběh nejspíš bude reflektovat Chrisův problematický vztah s otcem, který se bolest ze ztráty milované manželky snaží utopit v alkoholu. Chtějí autoři ukázat nevinnost dětské naivní duše v kontrastu s tíhou života dospělých? Zřejmě ano, jenže předvedená ukázka se sestávala jen z toho, že Chris pobíhal po bytě a dělal vžum a prásk pokaždé, když sebral nějaký nový předmět. Obtížné morální volby z opravdového Life is Strange se tu pak mění jen na banální rozhodnutí, jestli si Chris nasadí škrabošku, nebo helmu.

Baghadoust se nás snažil přesvědčit, že rozhodnutí vydat hru zdarma je zčásti dárek fanouškům, zčásti snaha ke značce přilákat nové lidi. Přijde mi to však jen jako výmluva a přiznání, že tato odbočka prostě jen nedosahuje standardů, na které jsme u Life is Strage zvyklí.

Kdyby totiž autoři skutečně chtěli dát dárek fanouškům, nemuseli si účtovat za zhruba půlhodinový poslední přídavek k prequelu Before the Storm více než sto korun. A pokud si chce někdo Life is Strange nezávazně vyzkoušet, má už měsíce k dispozici jeho první epizodu zdarma.

The Awesome Adventures of Captain Spirit vychází už 26. června na PC, Xbox One a PlayStation 4, a i když se věnuje úplně jiným postavám než původní hra, vaše rozhodnutí se prý přenesou do druhé sezony. Takže si ho nakonec stejně budeme všichni muset zahrát, ať už se nám jeho úvodní premisa líbí, nebo ne.