Vytáhněte kapesníčky, vyšla bonusová epizoda Life is Strange

Sběratelské a deluxe verze počítačových her většinou bývají určené jen pro ty nejzapálenější fanoušky. Bonusový přídavek Farewell k prequelu k Life is Strange nazvaný Before the Storm by si však měl zahrát každý. Je totiž o dost lepší než všechny tři epizody Before The Storm dohromady.

V této krátké epizodě se k dabingu Chloe vrátila Ashly Burch.

Jelikož jeho dohrání zabere necelou hodinu (u mě přesně 58 minut, hlásí Steam), nebudu vám tady prozrazovat děj. Vzhledem k tomu, že je zasazen do doby, kdy je oběma hrdinkám pouhých 13 let, stejně každý ví, co se musí stát. To nic nemění na tom, že si citlivé povahy popláčou. Pokud jste si koupili „jen“ obyčejnou verzi hry, můžete si přídavek dokoupit extra.

Teď už nezbývá než čekat, s čím přijdou původní autoři z Dontnod v regulérním pokračování, o němž zatím nic nevíme. Jisté je jen to, že příběhy Max a Chloe jsou tímto nadobro uzavřeny, maximálně se ve dvojce objeví jen v menších rolích.