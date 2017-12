Podívejte se, jak by vypadal hit Limbo, kdyby vyšel na Commodore 64

V posledních letech zažíváme doslova explozi různých remaků a remasterů, ve kterých se autoři snaží znovu prodat často už lehce zahnívající tituly ze svého portfolia. Prostě jen umožní podporu vyšších rozlišení, přeleští ty nejhůře vypadající textury, vyčistí zvukovou stopu a nalepí novou cenovku. Ale proč ne, lidem se to líbí a kupříkladu takový Crash Bandicoot patří mezi vůbec nejprodávanější hry letošního roku.

Jde to ale i naopak. Nezávislý vývojář Søren Trautner Madsen vytvořil demake geniální plošinovky Limbo pro 8bitový počítač Commodor 64. Jakožto jeden z vývojářů původní verze ví o hře první poslední, takže se mu podařil husarský kousek – zprovoznit ji i v rozlišení 80 x 50 pixelů.

Černobílá stylizace funguje i v mnohem nižším rozlišení, než nabízí originál.

Nutno říct, že Limbo je pro takový projekt vyloženě ideálním materiálem a výsledek vypadá fantasticky. Madsen si dokonce poradil i s takovými detaily, jako je například pohyb na rozhoupaném laně, který obsahuje zjednodušené fyzikální výpočty. Smutnou zprávou je, že dosud zveřejněná minutová ukázka je zatím to jediné, co je hotové. Jelikož se jedná o volnočasový projekt, předpoklad vydání je někdy v roce 2024. I kdyby to tak ale bylo, pixelart v takovéto podobě nezestárne.