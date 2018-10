Po šesti letech nezbylo z peněz z Kickstarteru nic, vývojář se zhroutil

Herní průmysl je plný příběhů lidí, kteří na koleni vyrobili nečekaný komerční hit a dnes místo starosti o to, z čeho poplatit příští nájem, řeší, kam zaparkují svůj soukromý tryskáč. Jenže bychom neměli zapomínat ani na ty, kteří takové štěstí neměli a v honbě za snem tvrdě narazili.

Limit Theory byla ambiciózní hra a to jí nejspíše zlomilo vaz.

Nedávno jsme přinesli příběh autora jinak kriticky úspěšné hry Where The Water Tastes Like Wine, který na jejím vývoji prodělal kalhoty. Osud Joshe Parnella stojícího za vesmírným simulátorem Limit Theory je však ještě o něco smutnější. Během šest let trvajícího vývoje se totiž ekonomicky i psychicky naprosto vyčerpal a svoji hru ani nedokázal uvést do hratelného stavu.

Přitom celý projekt snad ani nemohl začít lépe. Joshovi se podařilo zazářit na platformě pro komunitní financování Kickstarter. Původně žádal o 50 000 dolarů (cca milion korun), od nadšených milovníků vesmírných her však nakonec získal téměř čtyřnásobek. Slibovaný mix RPG, real-timové strategie a sandboxové hratelnosti v procedurálně generovaném světě totiž působil opravdu skvěle. Až příliš ambiciózně na to, že mělo jít o dílo jediného člověka.

Parnell se poté odstěhoval na samotu do hor v Tenessee, kde trávil prací na Limit Theory prakticky veškerý svůj čas. Což se ovšem rychle ukázalo jako špatná cesta. V pouhých 22 letech se nervově zhroutil a musel se vrátit k rodičům.

Ani to bohužel nepomohlo dlouhodobě, a tak všechny sliby a megalomanské vize nakonec přijdou vniveč. V posledním blogovém příspěvku Josh před několika dny oznámil, že s vývojem vysněné hry nadobro končí.

Z původně vysněného projektu se časem stal obrovský balvan, který Parnella neustále táhl k zemi. Všechny peníze z Kickstarteru už dávno utratil a tenčila se i zásoba jeho vlastních prostředků, které by do vývoje mohl investovat. Ještě horší však pro něj bylo psychické vyčerpání, kdy v sobě mladý vývojář nedokázal najít další sílu pokračovat.

Parnell nehledá výmluvy a veškerou zodpovědnost bere na svá bedra. Jednoduše přecenil své síly a projekt je v podobě jakou si vysnil v jednom člověku nerealizovatelný. „Bez ohledu na to, jak moc se snažím, nestačí to, abych Limit Theory dokončil. Vědomí neúspěchu mě připravilo o všechno sebevědomí a naději, zůstaly ve mně jen pochyby, úzkost a beznaděj,“ píše doslova.

Komunita, která se kolem vyvíjené hry zformovala, zareagovala s pochopením, a to i navzdory faktu, že všechny peníze jsou nejspíše nenávratně ztraceny. Většina lidí chápe, že ani ta nejlepší hra na světě nestojí za utrpění, které musel Parnell poslední měsíce zažívat. Najdou se samozřejmě i hlasy, které ho viní z dobře připraveného podvodu, ale ty jsou spíše výjimečné.

Josh prý nyní uvolní všechnu rozdělanou práci volně na internet, ale nedá se předpokládat, že by ji někdo jen tak nezištně dodělal. Kam budou směřovat jeho další kroky, nevíme. Ale pro jeho vlastní dobro doufejme, že se vývoji počítačových her vyhne. Alespoň na nějaký čas.