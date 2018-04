Belgie a Nizozemsko zakázaly lootboxy v počítačových hrách

Vývojáři her stále hledají další způsoby, jak by mohli na svých hrách vydělávat i měsíce po vydání. Prodej beden s náhodným obsahem však zřejmě nebude tím správným způsobem.

Loňské Star Wars Battlefront II lootboxy téměř zlomily vaz.

Nešťastné loňské vydání Star Wars Battlefront 2 totiž ukázalo, že pokud je ve hře možnost zaplatit za náhodný herní obsah skutečnými penězi, odpovídá to principům gamblingu. U dětí, na které výrobci her především cílí, je riziko propadnutí takovému systému až příliš velké (viz náš starší článek o hráči, který v lootboxech utratil téměř čtvrt milionu korun). Proto je potřeba prodej lootboxů nějak regulovat.



Nákup balíčků s náhodnými fotbalisty je už dlouho nedílnou součástí série FIFA.

Nyní konečně boj proti těmto obchodním praktikám našel oporu v zákonech, i když zatím jen v Belgii a Nizozemsku. Tamější komise pro dozor nad hrami (Belgian Gaming Commission a The Netherlands Gaming Authority) totiž v těchto zemích lootboxy natvrdo zakázaly, a to konkrétně v titulech FIFA 18, Overwatch a Counter-Strike: Global Offensive. Star Wars Battlefront 2 paradoxně v tomto seznamu není, přestože právě díky němu se o celé situaci začalo mluvit ve velkém. Vydavatelství Electronic Arts však závadné mechanismy ze hry odstranilo již dříve.

Belgický ministr spravedlnosti Koen Geens k tomu sdělil, že jeho cílem je ochránit děti před vlivem reklam na gamblingové aktivity, které jsou implementovány do jejich oblíbených her. Provozovatelé těchto titulů tak musí tyto mechanismy ze svých her zcela odstranit, jinak čelí pokutě ve výši 800 tisíc eur (cca 20 milionů korun).

Dá se očekávat, že k podobným zákazům postupně přistoupí i ostatní státy Evropské Unie.