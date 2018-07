Původní začátek Mafie 3 byl prý tak drsný, že ho autoři nemohli vydat

Producent studia Hangar 13 Andrew Wilson na vývojářské konferenci v Brightonu prozradil, že Mafia 3 mohla být ještě kontroverznější hrou, než nakonec byla. Její autoři prý měli nachystaný mrazivý úvod, v němž hlavního hrdinu Lincolna napadne rozvášněný dav a nakonec vše skončí smrtí policisty.

Ona je Mafia 3 docela drsná i bez kontroverzní scény.

Wilson dokonce použil termín supernásilí, což má být zřejmě odkaz na Mechanický pomeranč, ale bohužel nijak blíže neupřesnil, o co že byla tato scéna drsnější než zbytek hry. A už se to ani nikdy nedozvíme, protože autoři raději všechny podklady k této scéně smazali a neponechali žádnou zálohu. Kdyby jí prý totiž někdo viděl mimo kontext hry, mohl by se vyděsit.

Mafia 3 se sice prodávala výborně, mezi hráči i recenzenty však propadla. Navzdory krásně přesvědčivě vyvedeným kulisám fiktivního města New Bordeaux se totiž hratelnost rychle zvrhne jen v neustálé opakování stále stejných činností dokola. „Na dvacet minut skutečné zábavy připadá zhruba hodina a půl grindování,“ napsal jsem tehdy ve své recenzi, a navzdory spoustě patchů to platí dodnes.