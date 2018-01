Sedm nápadů, kam posunout Mafii 4

1. New York a Chicago, meziválečná léta

Inspirace: Impérium: Mafie v Atlantic City (seriál), Mafia (hra)

Nejjednodušší řešení se přímo nabízí. Od vydání první Mafie letos uplyne dlouhých šestnáct let, tak proč sérii nevrátit do doby, která ji proslavila nejvíc. Tentokrát by na to tvůrci mohli jít ovšem trochu jinak. Jistá míra autenticity spojená s fiktivními hlavními postavami táhne nejenom ve hrách, ale i v populárních seriálech.

Proč tedy nezasadit novou Mafii třeba do Chicaga v době éry Al Capona, nebo do New Yorku, kde byste se mohli setkat s Arnoldem Rothsteinem nebo Charliem „Luckym“ Lucianem? Vzpomeňte si na sérii Assassin’s Creed, kde podobné prolínání reálných postav a událostí s převážně fiktivním příběhem funguje většinou na výbornou.

The Godfather Impérium - Mafie v Atlantic City (TV seriál)

2. Sicilská Cosa Nostra

Inspirace: Kmotr (film), Corleone (film), Sto kroků (film)

Na druhou stranu pokud by se autoři rozhodli zasadit novou Mafii na „domovskou“ Sicílii, mají možností nepočítaně. Nabízí se dvacátá nebo třicátá léta, kdy se mafii pokoušel v Itálii potlačit Mussolini, poválečné období s nechvalně známým developerským boomem v Palermu a válkou mafiánských rodin v šedesátých letech, nebo následná krvavá desetiletí, kdy se k moci dostala rodina Corleonů.

Mafiánská Sicílie a Palermo skýtají spoustu námětů, historických událostí i postav, které by stálo za to zpracovat do herní podoby. Her odehrávajících se v různých městech rozsetých po USA máme celou řadu, tak proč se nepodívat do těch divočejších částí Evropy.

Bugsy (1991) Casino (1995)

3. Las Vegas, čtyřicátá až osmdesátá léta

Inspirace: Casino (film), Bugsy (film), Letec (film), GTA: San Andreas (hra)

Las Vegas se jakožto dějiště Mafie IV přímo nabízí. Založení kasina Flamingo známými gangstery Bugsym Sieglem a Meyerem Lanskym by sloužil jako začátek hry, která by sledovala vzestup herních podniků spravovaných mafií. V šedesátých letech by pak byl hráč konfrontován s nástupem miliardáře Howarda Hughse, který mafii připravil o spoustu příjmů. Hra by končila v osmdesátých letech, kdy si na mafii v Las Vegas došlápla FBI.

Časová osa kopírující klasický vzestup a pád hlavního hrdiny je všem fanouškům mafiánských snímků a her dobře známý. Las Vegas je navíc jako dělané pro hru, kde by mezi vaše úkoly patřila i správa vlastního majetku či hraní miniher. Mohlo by dojít i na nějakou originální on-line aktivitu, v rámci níž by například čtyři hráči soutěžili v ruletě, zatímco pátý by se je v roli majitele kasina snažil nenápadně oškubat. Mikrotransakce by tady asi také nechyběly.

Assassin’s Creed: Syndicate Peaky Blinders (TV seriál)

4. Birmingham, přelom 19. a 20. století, meziválečná léta

Inspirace: Peaky Blinders – Gangy z Birminghamu (seriál), Assassin’s Creed: Syndicate (hra)

Představit si Mafii IV zasazenou do Birminghamu určitě nebude problém pro nikoho, kdo si oblíbil úspěšný seriál Peaky Blinders. Správa impéria gangu Birmingham Boys, vyřizování účtů a nahánění s policií, vybírání peněz „za ochranu“, organizování pouličních bojů, pašování a samozřejmě spousta sázení – no řekněte, který fanoušek Mafie by si to nechtěl zahrát?

Už samotné zasazení by představovalo jistě tahák nejen pro Evropany. Tematiku gangů v Anglii nakousl už Assassin’s Creed: Syndicate odehrávající se v Londýně roku 1868. Ve městě se sice bylo na co koukat, ale s Mafií se hra nemohla srovnávat ani příběhem, ani postavami a vlastně ani hratelností.

Traffic (2000) Sicario (2015)

5. Drogové kartely v mexickém Juárezu

Inspirace: Sicario (film), Traffic (film)

Jakkoliv to pro Mafii zní jako svatokrádež, proč to nezkusit? Mexiko a především Juarez se dlouhodobě řadí k nejnebezpečnějším místům na Zemi s extrémně vysokou kriminalitou a ohromnou korupcí. Kartely jsou pověstné svojí brutalitou a asi by nebylo úplně jednoduché vytvořit v takovém prostředí postavu typu Thomase Angela.

Jako inspirace by však mohl tvůrcům posloužit film Skrytá identita nebo hra Sleeping Dogs, v níž hráč ovládal detektiva, který infiltroval hongkongské triády. Nabízí se nervy drásající zápletka o agentovi, který postupně ztrácí zábrany a zároveň se neustále bojí, že bude každou chvíli odhalen.

Narcos (TV seriál) Ghost Recon: Wildlands

6. Kolumbie, sedmdesátá až devadesátá léta

Inspirace: Narcos (seriál), Ghost Recon: Wildlands (hra)

Série by mohla zabrousit až do Jižní Ameriky, například do Kolumbie za Escobarovy éry. Těžko říct, zda by loňská hra Ghost Recon: Wildlands byla tak úspěšná nebýt populárního seriálu Narcos. Byť hra samotná se odehrávala v Bolívii namísto Kolumbie, tematika byla podobná. Jako v případě mexické verze Mafie bude spoustě fanoušků znít takové zasazení jako rouhání, ale pokud by hra nabídla skvělý příběh, postavy a otevřený svět, těžko by si bylo na co stěžovat.

V Narcos byla kupříkladu zajímavá postava původně docela sympatického taxikáře, který se po sérii událostí vypracoval až na důvěrníka a bodyguarda samotného Escobara. Vzpomeňte si, jak začínala první Mafia.

Yakuza 0 Sonatine (1993)

7. Japonská jakuza, Tokio

Inspirace: Yakuza (hra), Ukrutnost (film), Battles Without Honor and Humanity (film), Sonatine (film)

Často se říká, nechte hry z Japonska Japoncům. A proč vytvářet další hru o japonské mafii, když tu máme herní ságu Yakuza, která minulý rok zaujala povedeným prequelem s titulem Yakuza 0. Jenže Yakuza je dostupná pouze majitelům PlayStationu, navíc se od her jako GTA nebo Mafia přece jen dost liší. Chybí v ní například jízda autem.

Její rozmanité minihry, kratochvíle a vedlejší příběhy s bláznivými postavami by v Mafii IV mohla nahradit syrovost a osobní dramata, o které v zemi s nejvyšším počtem sebevražd jistě není nouze. Japonský smysl pro tradice, čest a loajalitu by příběhu jedině svědčil a pomáhal vytvářet zajímavé postavy. Ale samozřejmě tady by tvůrci museli hodně zapracovat na efektních soubojích na blízko. A řeči o stereotypech stranou, bez nějaké té katany to opravdu nepůjde.