Legendární první Mafia je opět v digitální distribuci

Pokud jste si chtěli znovu zahrát nejpopulárnější českou hru všech dob, byli jste odkázání buď na dobovou fyzickou kopii hry anebo warez. A nalijme si čistého vína, ani jedno z těchto řešení není zrovna nejpohodlnější. To už ale naštěstí neplatí.

Mafia se totiž objevila na serveru Good Old Games (GOG), který se specializuje na zpřístupnění starých klasik i na nových počítačích. Za 10 eur (cca 260 Kč) se tak můžete znovu vydat do města Lost Heaven a zopakovat si úžasné dobrodružství Tommyho Angela. Pokud však dobře koukám, hra je k dispozici pouze v anglické verzi. Obávám se, že bez geniálního českého dabingu už to nějak nebude ono.

Mafia musela být před pěti lety odstraněna ze Steamu, zřejmě kvůli vypršení licence na některé skladby, které se objevily na herním soundtracku. Jestli se na Steam někdy vrátí, v tuto chvíli nevíme, není to však vyloučené.