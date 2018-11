Skutečný strašidelný dům se objeví ve videohře, jeho majiteli to vadí

Minulý týden došlo k oznámení chystané advenutry Maid of Sker. Po pravdě řečeno nás podle prvního traileru hra příliš nezaujala, vypadá totiž jako další z mnoha klonů hororové Amnesie. Zato zaujala vlastníka proslaveného domu Sker House, který se ve zveřejněných tiskových materiálech zhusta objevuje. Přestože je děj hry zasazen do fiktivního hotelu, zvažuje vlastník domu právní kroky proti vydavatelství Wales Interactive, které za hrou stojí.

Sker House je slavná nemovitost s takřka tisíciletou minulostí, kterou podle legend obývají rovnou dva duchové. Jeden patří kapitánovi lodi, která ztroskotala na nedalekých útesech, druhý pak jisté Elizabeth Wilsonové, kterou v domě uzamkl otec, aby neutekla za svým milencem.

Dům sloužil několik let i jako turistická atrakce, současný majitel však z jeho nechvalné proslulosti nemá radost. Dům je obehnaný plotem s elektrickými branami, nedaleká turistická pěšina byla odkloněna a případné návštěvníky vítají cedule informující, že jde o soukromý pozemek.

Jak vyplývá z rozhovoru pro britský Eurogamer, majiteli domu nejspíše vadí, že by se na základě hry budova mohla stát cílem dalších amatérských „lovců duchů,“ kteří by se pak na její adrese srocovali. A to přesto, že majitel v domě nežije a dům bývá po většinu roku zavřený.

Wales Interactive se ovšem brání, že jde o veřejně známou budovu a jejím zobrazením žádný zákon neporušili. Obrázky domu však již při propagaci raději nadále používat nebudou, i když by podle svého názoru z hlediska práva klidně mohli.

Maid of Sker by měla vyjít v průběhu příštího roku na PC, X1, PS4 a Nintendo Switch.