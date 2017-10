Hopsavé RPG je zpět a krásnější. Recenze Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario zkusil již všechno. Pro mnohé se stal nefalšovaným králem hopsaček, pro jiné mistrným závodníkem v motokárách, pro další je tenisová hvězda a pro pařmeny je to zase ten nejlepší společník při party hrách. Mario okusil již mnoho žánrů. RPG s ním je však pro mnohé stále věc netradiční. A to i přesto, že první taková hra vyšla již na 16bitový SNES.

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions

Mario & Luigi: Superstar Saga byl velmi originální titul, který oslnil v roce 2003 všechny majitele Game Boy Advance (přečtěte si dobovou recenzi na Bonuswebu). Člověk by si řekl, že povedenou hru s pěknou 2D grafikou není potřeba předělávat. Pár okamžiků hraní s Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions však rychle změní názor. Tohle je (opět) pecka.

Bizarní hybrid, který si zamilujete

Tím nejlepším na Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions je, jak hra vlastně funguje. Na první pohled je to klasické tahové RPG ve stylu původních dílů Final Fantasy. Při tazích se rozhodujete mezi jednotlivými útoky nebo použitím předmětů. Prostě klasika. Jenže hned na druhý pohled zjistíte, že hra je ve skutečnosti něčím úplně jiným.

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions

Tahový bojový systém je totiž obohacen o hopsání v reálném čase. Prostě hybrid mezi RPG a hopsačkou. Zní to bizarně a bizarní to skutečně je. Jenže takhle v praxi to bez jakéhokoliv problému funguje a systém bitev je tak svěží, nápaditý, že si ho zamilujete po pár prvních pohádkových konfliktech. A to i když byl poprvé představen již před 14 lety.

Na hru je radost pohledět, ale kde je 3D obraz? Už při pohledu na postavičky je jasné, že jejich modely se pyšní několikanásobně vyšším počtem pixelů. Přibyly animace i výrazy v obličejích, které Mariovi i Lugimu dodávají opravdovou duši. Propracovanější jsou i pozadí. Celkově hra vypadá hodně k světu, i když kvalit novějších dílů, určených přímo pro 3DS, nedosahuje. Zamrzí však, že hra nepodporuje stereoskopický 3D obraz. Už několik dvourozměrných her nám ukázalo, jak vypadá parádně s vystouplým 3D obrazem. Namátkou – i starým klasikám od Segy to na 3DS ve stereoskopickém 3D seklo. Soundtrack je správně mariovský a je slyšet, že i melodie byly přepracovány. Celkově tak jde o staronovou videohru, která stojí za zahrání, i když originál znáte, stejně jako bude-li to vaše první setkání se Superstar Sagou.

Abyste byli v obraze, tak si představte, že zadáte útok, který posílíte zmáčknutím tlačítka ve správný čas, po němž následuje nepřátelský atak.



Tomu se ale můžete vyhnout jednoduše tím, že zmáčknete tlačítko pro skok. Na spoustu protivníkových projektilů navíc můžete skočit a jejich zlikvidováním získáte ještě minci.

Jak název napovídá, točí se hra kolem Maria i jeho bratra Lugiho. Oba tak bojují spolu a společně často i útočí. Při bitvě můžete zvolit bratrský útok, při němž se od sebe budou kníratí bráškové odrážet. V takových situacích budete mačkat tlačítka ve správný čas, abyste útok správně zasadili. Časování je důležité i u klasických útoků, kdy zasadíte silnější ránu, ale při těch sourozeneckých je ještě důležitější.

Brácho, podrž mě

Kooperace hraje velkou roli i při pohybu v magických světech. Často totiž budete simultánně hopsat ve dvojici, skákat na záda jeden druhému, abyste se dostali výše, roztáčet se společně ve víru, což pomáhá k přeletu přes propasti atd.



Otřepané frázi, že ve dvou se to lépe táhne, dává vzkříšená videohra mnohem lepší význam. A než zhruba po 20 hodinách dojdete na konec, osvojíte si všechny ovládací metody i bojový systém natolik, že vám hra bude říkat pane.

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions

Na začátku budete možná trochu tápat, ale časem vše zmáknete na jedničku. Superstar Saga je navíc hra plná miniher. Pravidelně budete narážet na hříčky, které vás pobaví a rozptýlí od hlavní náplně. A nejsou až tak povrchní, jak se může zdát. Už takové skákání přes švihadlo má několik fází.

Příběh se nese v duchu Mariových dobrodružství a vůbec není marný. Zlá čarodějnice Cackletta a její poskok Fawful vzali Mochomůrkové království útokem a sebrali princezně Peach její hlas. Teď cokoliv řekne, změní se ve výbušninu. To rozhněvá Mariova úhlavního nepřítele Bowsera, který princeznu nemůže v takovém stavu za žádných okolností unést. Spojí se proto s Mariem a donucením i s Luigim, aby Clacklettu porazili a získali princeznin hlas zpět.

Jenže když se vydají na dobrodružnou cestu, zjistí, že sousední Beanbean království je na tom stejně. Story je OK, tím, co udrží vaši pozornost a bude vás bavit, je originální humor a vtípky, které vás provázejí celou hrou. Dialogy mezi postavami jsou k popukání a při hraní se smíchu neubráníte. Tradičně to schytává nejvíce Luigi a hra těží i ze stereotypu, že kníratý bráška Maria v zeleném trikotu hraje druhé housle.

Nový režim potěší, ale neoslní

Hra obsahuje celou řadu menších vylepšení. Od pohotovostního bloku nebo možnosti opakovat bitvy s lehčí obtížností. To jsou sice možnosti známé z pozdějších dílů, ale v Superstar Saze se objevují poprvé. Tím největším přídavkem je samozřejmě nový režim Bowser’s Minions. V něm se chopíte rolí Bowserových poskoků včetně kapitána Goomby.

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions

Tento režim není v RPG jako hlavní hra. Jde o osobitou a hodně zjednodušenou variaci na strategii v reálném čase, v níž bojují vaše jednotky proti těm nepřátelským. Své bojovníky rekrutujete na cestách. Poté je naženete do bitvy, kterou ani pořádně neovládáte. Sice do ní můžete vybrat bojovníky a pak občas zmáčknete tlačítku ve správný moment, ale většinou se jenom koukáte, co se děje.

Příběh se odehrává ve stejnou dobu jako hlavní hra. Uvidíte tak, co dělali Bowserovi poskokové, zatímco se jejich pán snažil s Mariem a Luigim porazit zlou čarodějnici. Je to fajn přídavek navíc, ale že by šlo o něco převratného, to se říct nedá. Kvalit hlavní hry Bowser’s Minions rozhodně nedosahují. Ve skutečnosti jde jen o takovou hříčku na rozptýlení, která vydrží na pár fajn okamžiků, ale pak vám vyšumí z hlavy.

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions

Celkově je největší změnou vizuální stránka. Ta byla i na Game Boyi Advance velmi pěkná, ale od původního vydání už uplynula nějaká doba, takže byl čas na celkové zkrášlení hry. A to se povedlo lépe, než jsme čekali. Vše totiž bylo předěláno do nejmenšího detailu a Superstar Saga nikdy nevypadala lépe.