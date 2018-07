RECENZE: Mario + Rabbids: Donkey Kong Adventures je ukázkové příběhové DLC

Donkey Kong Adventures je samostatná kapitola, která se zpřístupní v okamžiku, kdy dokončíte první svět v původní hře. Poté se můžete vydat do jiné dimenze, na mysteriózní ostrov se čtyřmi novými zónami (banana logoon, reef, jungle, dungeon), který má pod palcem Rabbid Kong. Cílem je posbírat všechny součástky z rozbité pračky a samozřejmě porazit staronového nepřítele.

Nové dobrodružství je o něco lehčí, izolované od hlavní linie, má vlastní save, začíná se v něm od nuly a trojice postav je daná. Rabbid Peach známe ze základní hry, zastane roli léčitele. Opičák Donkey Kong je nejenom hlavní hvězdou, ale také hlavním bijcem, se kterým ostatní mohou jen těžko měřit síly. Třetím do party je Rabbid Cranky, stařešina, jenž se na bitevním poli také neztratí.

Donkey Kong Adventures šlape v porovnání se základní hrou v rychlejším tempu. Opět se tu mezi bitvami na tahy střídají části věnované průzkumu, respektive hádankám, rozdíl je v tom, že tentokrát je naprostá většina nepovinná. Nejčastěji budeme mačkat tlačítka a posouvat bedny, řada ovšem přijde i na zajímavější kousky, například rozvod vody ve žlábcích ve stylu Pipe Manie. Dynamičtější jsou i bitvy díky novým pohybovým možnostem, jež do hry vnáší právě Donkey Kong.

Hlavní hvězdou Donkey Kong

S Donkey Kongem přichází i řada nových herních mechanismů. Opičák jako jediný může chytit a mrštit do dálky nejenom spojence, ale i nepřátele a dokonce i mnohé překážky na bitevním poli. Nové jsou také modré odrazové můstky, díky nimž se přesune na druhou stranu mapy klidně v jednom tahu. Nové pohybové možnosti celého týmu tak rozvíjejí pravidla hry, což je fajn.

Trojice hrdinů Nové dobrodružství a jeho tři hrdinové

Donkey Kong hází po nepřátelích banán, jenž se pohybuje po oblouku a dokáže zasáhnout více cílů najednou. To je nejenom uspokojivá podívaná, ale také značně efektivní nástroj. Sekundární „zbraní“ je bušení do země, které zraňuje všechny v dosahu. Techniku skvěle doplňuje speciál nazvaný Magnet Groove, kdy opičák začne hrát na bonga, čímž přitáhne všechny nepřátele v dosahu k sobě. Není nad to naaranžovat si nepřátele tak, aby byli v dosahu bubínků a pak jim naložit bušením do země.

Žádné ořezávátko ovšem není ani Rabbid Cranky, za nějž se taktéž hraje velmi dobře. Grump Jump je klasický Team Jump s tím, že v místě dopadu zraní všechny nepřátele v dosahu. Poškádlit je pak může soudkem s výbušninou, který se hází obloukem, tedy zasáhne i zdánlivě ukryté nepřátele. Kuše pak zraňuje všechny v dané výseči, což je je v kombinaci například s upírským efektem pecka. Rabbid Cranky ovšem může zasadit úder i v přední linii. Sice mnoho nevydrží, díky technice Long Story je ovšem neocenitelný. Nepřátelům totiž začne vyprávět příběh, čímž je na kolo uspí.

Všechny tři postavy se tak krásně doplňují, čemuž odpovídají na na míru ušité úrovně. Sice je škoda, že si nemůžeme sestavit vlastní tým, nicméně nové způsoby boje to alespoň částečně vynahrazují. Rabbid Peach pak funguje jako pojítko mezi novým a starým příběhem, včetně její záliby v pořizování selfie. Přesto by nebylo špatné, kdyby trojice byla nová úplně.

Nepřátelé jsou variací na již známé kousky, bossové pak očekávávaný standard. Typy misí se později už opakují, ale ne tak, aby to začalo nudit. Někdy stačí zničit všechny nepřátele, jindy je třeba zamezit nepřátelům v útěku, abyste následně vy sami utíkali před přesilou.

Budete si dávat pozor na otravné vyvolávače, aby vás přivolaní pohůnci nepřečíslili, ale i elegantně mezi sebou „přepinkávat“ hloupé hromotluky.

Také Donkey Kong Adventures je plný jednoduchého humoru, vtipných animací a i milých odkazů na Donkey Konga. Pokud vás bavila původní hra, nemusíte vůbec váhat a příběhové rozšíření si pořiďte. A kdo po hře teprve pokoukává, může si rovnou koupit kompletní gold verzi. Byla by paráda, kdyby všichni vytvářeli DLC s takovouto péčí.