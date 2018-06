RECENZE: Mario Tennis Aces je špičkový akční tenis s příběhovým režimem

Základ Mario Tennis Aces vychází z Mario Tennis: Ultra Smash, který jsme si zahráli v listopadu 2015 na Wii U. Herně se ovšem díky speciálním úderům liší. Zatímco na Wii U ovládaná postava po požití mega houby vyrostla i s raketou, verze pro Switch prohlubuje taktiku pomocí takzvaných Zone Shots a Zone Speed.

Mario Tennis Aces Mario Tennis Aces

Zone Shot umožní přesně zamířit místo, kam odpálíme míč. Speciální techniky samozřejmě nelze aktivovat kdykoliv. U Zone Shot je potřeba, aby nám soupeř nahrál snadným míčem, což indikuje žlutá hvězda v místě předpokládaného dopadu, a zároveň musí hráč mít na ukazateli dost energie, což indikuje žlutá barva.

Pak se hra přepne do pohledu z vlastních očí a my pomocí gyroskopu nebo analogové páčky zaměříme cíl. Je třeba si počínat rychle, abychom si vyčerpali co nejméně energie. Zone Shots lze naštěstí vybrat blokem. Pokud ho ovšem špatně načasujete, zničíte si raketu. V případě ztráty všech následuje prohra KO.

Další novou technikou je Zone Speed, která dočasně zpomalí čas. I její použití spotřebovává energii. Umožní nám ovšem rychle doběhnout dobře zahraný míč a případě vybrat pořádnou pumelici ze speciálu. Ten vyžaduje energii nabitou na maximum a v bitvách online je taktičtější, než se zdá. Speciálem lze totiž z jakéhokoliv místa vybrat jakoukoliv ránu. Důležitý je ještě Trick Shot, kdy postavička nečekaně z dálky přiskočí k míči, čímž může překvapit soupeře, který si myslí, že už výměna skončila. Když to klapne, citelně se nabije energie. Jenže použití Trick Shotu vyžaduje naprosto přesné načasování.

Mario Tennis Aces Mario Tennis Aces

Tohle jsou základní „velké“ novinky, jinak typů odpalů a provázaných závislostí je samozřejmě mnohem víc. Když vyšlo začátkem měsíce demo, prošel jsem si jednoduchý tutoriál a vzápětí dostal v onlinu na budku. Prošel jsem si ho tedy ještě jednou, abych si nejenom zapamatoval všechny základní mechanismy a odpaly, ale abych se je všechny naučil aktivně používat. Rázem moje úspěšnost vzrostla.

Mario Tennis Aces není těžká hra, ale zároveň není tak snadná, jak by si mohl někdo podle grafiky myslet. Pokud chcete uspět v onlinu, musíte zvládnout všechny techniky. A to chce zkrátka cvik. Je to čistě dovednostní hra, kde je okamžitě poznat rozdíl mezi dobrý a špatným hráčem.

Příběhový režim jako přípravka na online

Součástí hry je tentokrát i příběhový režim, pojatý trochu jako hra na hrdiny. O příběhu bych nerad více prozrazoval (ale ano, odnese to opět Luigi), funguje však tak, že se pohybujeme s Mariem po vyznačených bodech na mapě. A co aktivní bod, to nějaká výzva, za jejíž absolvování získáváme zkušenosti. Ty se přetaví v zisk úrovně a ty zase v navýšení statistik, například rychlosti pohybu po kurtu. Odemknout si lze i lepší rakety.

Mario Tennis Aces Mario Tennis Aces

Výzev je celá řada: budete odpalovat míče tak, aby je oponent nevybral několikrát za sebou, dávat si pozor na vybuchující roboty na hřišti, sestřelovat Shy Guye z vlakového vagónu a dojde i na bitvy s bossy. Moc se mi líbí, jak tímto způsobem hra skládá hold klasickému hopsání s Mariem. Zároveň je to ovšem dokonalá průprava pro online. Úrovně jsou totiž navrženy tak, aby postupně procvičily naprosto všechny herní mechanismy. Pokud se někde zaseknete, zkuste se zamyslet, zda využíváte skutečně všech prvků, které hra má. Někdy si stačí lépe prohlédnout místo dění, některé herní mechanismy jsou graficky naznačené.

Netradiční jsou i kurty, které ovlivňují hratelnost. Například u strašidelného domu jsou to dvě zrcadla. Pokud jedno míček vcucne, vyplivne ho druhé. Na lodi je to zase stožár uprostřed, který mě nejednou vypekl.

Tenisové Mario Kart

Aktuální soupiska obsahuje šestnáct hratelných postav rozdělených do kategorií All-Aroud, Powerful, Technical, Defensive, Tricky a Speedy. Celkem jich bude přes dvacet, v srpnu půjde odemknout Koopa Troopa, v září Blooper a jistý je i můj oblíbený Diddy Kong.

Mario Tennis Aces Mario Tennis Aces

Na své si přijdou i fandové pohybového ovládání díky režimu Swing. V tomto režimu závisí na postoji a správném provádění jednotlivých gest. A musím říct, že i bez většího tréninku to celkem fungovalo. Pokud se chcete u televize trochu protáhnout, máte možnost. K dispozici je i hraní s větším míčem, aby se vám lépe trefovalo, což vnímám jako usnadnění pro příležitostné hráče.

Lokálně lze hrát až ve čtyřech. Nicméně pokud má mít hra úroveň, musí být všichni na podobné výkonnostní úrovni. Pokud dejme tomu absolvujete příběhový režim, máte hru v malíku a půjdete si zahrát s někým, kdo jen prošel tutoriál, tak si klání ani jeden neužijete.

Mario Tennis Aces Mario Tennis Aces

Během na dlouhou trať tak bude hraní online. Recenzní verze neobsahovala možnost hrát online turnaje (jednorázový zápas online tu je), ty se ve hře objeví až v den vydání. Z bety už vím, že je to značně návykový režim, kdy postupně bojujete s lepšími a lepšími hráči. Počítač může hrát velmi dobře, ale teprve s lidským protihráčem vás čeká psychologická hra (samozřejmě za předpokladu, že hrajete na stejné úrovni) a je úplně jedno, že nestojíte na kurtu a hrajete jen hru na konzoli.

Problémem bety bylo, že do hry pustila i hráče se špatným připojením. Některé zápasy tak stály za nic. To ovšem nelze z recenzní verze posoudit. Ke hře se tedy ještě jednou dvěma větami vrátím.

Zahrát si můžete i čistý tenis bez akčních prvků, ale kvůli tomu si tuto hru asi kupovat nebudete. Mario Tennis Aces je ve všech ohledech lepší než předchůdce. Měl jsem trochu strach, zda zpomalování času a přepálené animace nenaruší tempo hry, ale je to v pořádku, do hry sedí. Tvůrcům se podařilo poměr mezi ziskem energie a jejím používám optimálně vybalancovat. A je fajn, pokud jste za dobrý odpal nebo obtížnější použití Trick Shotu náležitě odměněni. Jen kvůli příběhovému režimu bych si Mario Tennis Aces nekupoval, byť je skvělý. Z dlouhodobější perspektivy je jádrem hraní s lidmi, ať už lokálně či online.