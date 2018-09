Mark of the Ninja: Remastered vyjde 9. října

Nezávislá plíživá akce Mark of the Ninja před šesti lety zabodovala u hráčů i kritiky, přečtěte si naši recenzi. Z tohoto důvodu se tvůrci rozhodli, že vydají remasterovanou verzi na současné platformy, tedy na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch. Nová verze slibuje rozlišení až 4K, nové 5.1 audio a obsah ze speciální edice.

Remaster bude stát 20 dolarů. Nicméně ti, kteří vlastní základní hru na Steamu nebo Xboxu 360, mohou získat novou verzi za pět dolarů (v případě Xboxu 360 na Xboxu One). A ti, kteří mají základní verzi i s DLC, dostanou remaster zdarma.