Nebaví vás učení komb? Marvel vs. Capcom Infinite je bojovka pro vás

Žánr bojovek sice nebyl nějakou dobu na výsluní, ale v poslední době se objevilo několik kousků, které fandy mlátiček potěšily. Ať už je řeč o komiksové Injustice 2, nebo o sedmém pokračování zbožňované série Tekken. A právě to, že to není tak dlouho od jejich vydání, by mohlo hře Marvel vs. Capcom: Infinite podrážet nohy. Na první pohled totiž novinka s oběma zmíněnými hitovkami srovnání neustojí.

Marvel vs. Capcom Infinite

Herní mechanismy se zpočátku jeví jako velmi povrchní. Alespoň pokud je řeč o takzvaných kombech. Tvůrci se je snažili zjednodušit až téměř úsměvně. Je očividné, že Marvel vs. Capcom: Infinite necílí jen na hráče, kteří jsou ochotni trávit hodiny a hodiny studiem a memorováním sáhodlouhých kombinací úderů, ale chce oslovit také „rekreační pařany“, kteří volí taktiku „budu bušit do ovladače a doufat, že bojovník na obrazovce předvede nějaký stylový kousek“.

Koho si můžete vybrat? Marvel Black Panther (objeví se v budoucnu)

Black Widow (objeví se v budoucnu) Captain America Captain Marvel Doctor Strange Dormammu Gamora Ghost Rider Hawkeye Hulk Iron Man Nova Rocket Raccoon Spider-Man Thanos Thor Ultron Venom (objeví se v budoucnu) Winter Soldier (objeví se v budoucnu)

Capcom Arthur

Chris Redfield Chun-Li Dante Firebrand Frank West Jedah Dohma Mega Man X Mike Haggar Morrigan Aensland Monster Hunter (objeví se v budoucnu) Nemesis Nathan Spencer Ryu Sigma (objeví se v budoucnu) Strider Hiryu Zero

Zatímco ve většině jiných bojovek se s tímhle přístupem příliš uspět nedá, tady to funguje na výbornou. A i když jsem nad tím na začátku ohrnoval nos, musím se přiznat, že postupem času jsem tomu vlastně přišel na chuť.

Je to totiž sympatický relax. Stačí zběsile mačkat tlačítka a vámi vybraný bijec provádí velmi efektní ale i účinné útoky.

Jednoduché ale zábavné

Doslova stačí používat jeden útok a tím aktivujete stylové kombo, kterým se dá protivníkovi pořádně zatopit. A pokud hrajete proti umělé inteligenci (na nižší obtížnost), tak se dá v podstatě vystačit jen s tím. Občas je lepší přidat nějaký ten speciální úder, ale to je veskrze veškerá iniciativa, která se po vás chce.

Vím, že to zní skoro urážlivě. Rozhodně pro ty, kteří se bojovkami alespoň trochu zabývají, ale jak jsem řekl, je to nesmírně uvolňující a překvapivě zábavné.

Nejdříve jsem si říkal, že se budu po deseti minutách nudit, ale nakonec jsem odehrál celou příběhovou kampaň, aniž bych měl chuť odložit ovladač.

Ne, že by byla extrémně dlouhá, ale pár hodin zabere. A ani jednou jsem se během ní nenudil. Zčásti proti, že příběh byl sympaticky komiksově přeplácaný a pořád se v něm něco dělo, objevovali se známí hrdinové a záporáci a zaznívaly záměrně ohrané hlášky. A zčásti proto, že mě hra neustále nechávala během kampaně ovládat jiné postavy.

Co jsou vlastně Kameny nekonečna? Důležitou roli v herních mechanismech (a příběhu) hrají takzvané Kameny nekonečna (v originále Infinity Gems nebo Infinity Stones). Jde o šest kamenů, které mají nesmírnou moc a každý reprezentuje určitý aspekt. Konkrétně jsou to Mysl, Duše, Prostor, Čas, Realita a Síla. Každý z nich je sám o sobě velmi mocný, ale když se spojí, udělají z držitele téměř neporazitelného jedince. Nejčastěji po nich pase záporák Thanos. A asi netřeba připomínat, že Kameny nekonečně hrají velmi důležitou roli ve filmovém universu od Marvelu.

A zatímco v případě Injustice 2 mi to vadilo, protože bylo nutné se učit neustále nové kombinace úderů, v tomto případě to problém nebyl.

Pokud však chcete pořádně zaměstnat své vytrénované prsty (myslím tím z hraní), tak to také půjde. Samozřejmě jsou k dispozici různá složitější komba i speciální údery. Znáte to, jde o ony útoky, během kterých se objevuje hromada vizuálních efektů a člověku u nich téměř hrozí epileptický záchvat.

Marvel vs. Capcom Infinite

Unikátních pohybů je hromada. Není nutné znát všechny, ale pokud budete hrát na vyšší obtížnost, je lepší se jich alespoň pár naučit. Situaci máte opět usnadněnou tím, že jeden velmi mocný útok se aktivuje stisknutím dvou tlačítek, ale ostatní unikátní útoky se vyvolávají klasickými kombinacemi ve stylu dolů, nahoru + silný kop.

Pokud máte zkušenosti s hrami ze série Street Fighter, budete jako ryba ve vodě. Speciální údery jsou koncipovány podobně.

Ve dvou se to lépe táhne

Jako předchozí projekty ze série je i Infinite týmovou hrou. Do boje se pouštíte s dvěma bijci (v původních projektech ale byli tři), které vybíráte z 30 postav. Během hraní mezi nimi lze neomezeně přepínat a je to poměrně důležitý prvek.

Marvel vs. Capcom Infinite

Dalším podstatným aspektem jsou takzvané Kameny nekonečna. Je jich šest a každý vám poskytne unikátní schopnosti. Dobrý nápad je, že před každým zápasem je možné je změnit. Některé jsou zaměřeny spíše na útok, jiné vám přidají zdraví nebo oživí padlého spolubojovníka. Dá se s nimi tedy slušně taktizovat. Nejsou tak mocné, aby jejich volba předem ovlivnila výsledek souboje, ale měli byste alespoň trochu přemýšlet, který kámen si vyberete.

Postav jsou k dispozici tři desítky s tím, že jsou spravedlivě zastoupeni jak bijci od Marvelu, tak z her od Capcomu. A rozdíly mezi nimi jsou opravdu patrné. Jsou tu rychlé postavy, které však nic moc nevydrží, silné, které jsou pomalé, ale odolné, případně různé kompromisy.

Hádám, že spousta lidí bude peskovat, protože jim bude chybět jejich oblíbený hrdina či záporák, ale Capcom i Marvel jsou obrovské světy, bylo jasné, že se nedostane na všechny favority. I já bych uvítal pár obměn, nicméně výběr zápasníků není špatný.

Marvel vs. Capcom Infinite

Zklamalo mě zpracování arén. Často mi přišly dost nevýrazné. Nevadí, že nejsou interaktivní, ale když je srovnám třeba s tím, co bylo k vidění v Mortal Kombat X nebo třeba v posledním dílu Street Fightera, působí na mě poněkud nezáživně.

Před vydáním hry se také ozývala kritika modelů postav. Tu tvůrci vyslyšeli a provedli dodatečné úpravy. Nebudu tvrdit, že vizuální stránka je úplně ideální, modely postav jsou pořád silně nedoladěné, ale mezi těmi všemi výbuchy a barevnými efekty se to skoro ztratí. Ale opravdu jen skoro.

Obsahu není moc, ale neurazí

V případě obsahu se znovu nemůžu vyhnout srovnávání s Injustice 2. Ta nabízela opravdu velké množství možností, jak trávit čas.

Marvel vs. Capcom se v tomto drží relativně při zemi. Neriskuje, neexperimentuje. Máme tu příběhovou kampaň, poté arkádový mód (ve kterém se bohužel nedočkáme žádného závěrečného filmu) nebo možnost jednotlivých zápasů proti umělé inteligenci nebo živému spoluhráči u jedné konzole.

Marvel vs. Capcom Infinite

Nechybí samozřejmě on-line zápasy. Bodované i nebodované střety nebo třeba liga pro začátečníky, kde se utkáte s hráči, kteří jsou na nižších úrovních.

Najdete tu i mise pro jednotlivé postavy, ale v podstatě jde jen o rozšířený tutoriál. Nic extrémně záživného.

Marvel vs. Capcom Infinite by se dal snadno odsoudit. Je to hra, která se možná až moc snaží zavděčit nejširší veřejnosti. Ale ona to neskrývá. Je to přesně onen projekt, který zapnete, když přijdou kamarádi, se kterými si chcete „zablbnout“ u konzole, ale nemáte chuť poslouchat „No jasný, že vyhráváš, když umíš všechny ty kouzla.“ A i pro takové projekty je místo na trhu. Pokud jste tedy „bojovkový panic“, tohle je správná volba.