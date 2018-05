Bojovka Marvel vs. Capcom: Infinite nyní spadá pod Xbox Play Anywhere

Úprava produktové stránky bojovky Marvel vs. Capcom: Infinite na Windows Store přinesla dvě změny. Kromě snížení ceny je to především podpora funkce Xbox Play Anywhere. To znamená, že když si hru koupíte na Windows Store, můžete ji hrát nejenom na PC (Windows 10), ale i na Xboxu One. Platí to samozřejmě i obráceně. Je to druhá hra od Capcomu, která tuto funkci podporuje. První byl horor Resident Evil VII: Biohazard.

Marvel vs. Capcom Infinite