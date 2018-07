Žádný milovník vláčků by si neměl nechat ujít český projekt Mashinky

Možná jste si to zažili taky, tu fázi dětství, ve které utratíte všechno kapesné za nové modely vláčků, návěstidel, keříků a nástupišť. Takto jsem prožil první stupeň základní školy a doteď se mi na půdě válí neumětelsky vyrobená zátiší pro vláčky. Fascinaci vlakovou dopravou časem vystřídaly jiné, ale pořád to máme v sobě. A nejsem sám, žánr dopravních „tycoonů“ má dodnes řadu příznivců. A jeden z těch najzajímavějších má kořeny v Čechách.

Pojďme si hrát

Mashinky

Mashinky jsou prakticky klasickým zástupcem žánru. Jako v každé jiné stavitelské hře i zde začínáte s malým podnikem, ale velkými plány. Startujete v roce 1920 v počátcích páry. Čekají na vás těžkopádné, ale krásné lokomotivy, které jsou pomalé a moc toho neuvezou. Abyste přežili a vaše společnost se stala prestižní, musíte začít vydělávat. A v tomto momentě se Mashinky odklání od typického schématu sandbox tycoon her.

Ačkoliv je hra sandbox vygenerovaný při startu hry, tak jsou zde i jakési mise. Typů úkolů je hned několik, dělí se na epochy, události a obecné. Epochy jsou klíčové, jelikož po jejichž splnění přestoupíte do další historické éry s novými vymoženostmi a dalšími výzvami. Události jsou větší příběhové úkoly, mohou být rozsáhlejší a spíš jde o delší zakázky, které se plní na etapy. Obecné úkoly jsou proti tomu malé a nemají žádné další rozvětvení příběhu. Odměnou za jejich plnění jsou nové lokomotivy, suroviny a kapitál.

Mashinky

Nejčastěji řešíme události. Mohou to být celkem snadné zakázky jako vytěžit za deset let několik tun dřeva, pomoci s rozvojem města, transportovat určité množství komodity za rok, nebo pomoci s opravou kostela. Mně se asi nejvíc líbily ty malé a jednoduché. Vyloženě úsměvný je úkol pět minut se pouze kochat z pohledu vláčku. Za což dostanete samozřejmě odměnu. Je to i krásný popud: nestresuj se, užívej si hru a občas jen relaxuj.

Hra nepracuje pouze s jednou veličinou jako v jiných tycoonech podobného typu. V Mashinkách je hned několik zdrojů, které je třeba hlídat. Prvním jsou tradiční peníze, které zužitkujete při stavbě základních věcí. Musíte však dbát i na dostatek dřeva, uhlí a v pozdějších epochách i oceli a ropy. Za pokročilejší suroviny nekupujete jen lepší vybavení, ale také tím živíte lokomotivy. V období páry bude nejrozšířenějším palivem uhlí, v modernějších se stane hlavním tahounem nafta.

Mashinky

Suroviny získáváte skrz klasický dopravní řetězec od dolu ke zpracování až k továrně. Na počátku budou výrobní procesy jednoduché. Továrna ve 20. letech minulého století není nijak náročná a potřebuje jen dřevo a uhlí. To jí poskytnete jednoduše - postavíte dráhu od lesa k pile a k továrně a druhou od uhelného dolu k továrně. Továrna ihned začne produkovat dřevo a uhlí, tolik potřebné k přechodu do další epochy. Když se do hry připlete i železo a nafta, výrobní proces se mnohonásobně zkomplikuje a řetěz notně prodlouží.

Naštěstí se hra při stavbě komplikovaných struktur přepne do vkusné cel shade grafiky a trochu se změní pohled, což zvýší přehlednost. Stavění probíhá velice intuitivně a pohodově. Pokládáte jednu kolej za druhou a nestane se, že by najednou dráha uletěla o dva kilometry vedle, protože hra špatně přepočítala nerovnosti. Škoda jen, že zde není možnost zvolit si stavbu dvou a více kolejí vedle sebe, snad se toho v ostré verzi dočkáme.

Mashinky

Abyste byli schopni plnit úkolové kvóty a celkově nestrádali na surovinách, můžete všechny doly, továrny, ale i depa a nástupiště vylepšovat. Za nemalý obnos, často obsahující kromě nutnosti investovat peníze i nějakou tu další surovinu, můžete přistavit u nástupiště bistro nebo řídící věž, která rozšíří dosah nástupiště k dalším užitným budovám ve městě. Každé nástupiště má rádius působnosti. Upgrade dolů a továren ve většině případů pouze zvýší produkci, ale jsou i výjimky, kde po menším vylepšení začne továrna produkovat i zcela nové komodity.

Plány do budoucna jsou velké

Mashinky

Jelikož je hra v předběžném přístupu, spousta věcí do ní ještě přibude. Momentálně je veškerý vývoj zaměřen čistě na vlakovou dopravu a vše kolem ní. V budoucnu by mělo přibýt mnohem víc druhů mašinek, další epochy a dokonce i supermoderní maglev a pro něj specializované koleje. Především by se však měl repertoár rozšířit i na jiné dopravní prostředky. Hra bude časem obsahovat i silniční a leteckou dopravu, spekuluje se i o lodní. Mashinky se tím hodně rozkošatí a ještě víc se přiblíží k Transport Tycoonu. Autor Jan Zelený má v plánu hru otevřít veřejnosti, co největší prostor kreativitě zajistí podpora Steam Workshop. Mashinky by měly být pravidelně aktualizované se stále přibývajícím obsahem. Zní to velmi slibně, tak snad se tak opravdu stane.

Různorodý vizuál

Musím se přiznat, že když jsem hru poprvé zapnul, byl jsem trochu zmaten jejím ovládáním. Když z realistické grafiky skočila ve stavěcím módu jakoby nic do stylizované kreslené, drbal jsem se na hlavě a ptal jsem se proč?

Realistická grafika je určená pro kochání a vychutnávání si vašeho díla, zatím co cel shadeová je čistě účelová pro stavbu. To neznamená, že by byla špatná, tak to vůbec není. Oba režimy vaše oko potěší. V „realistickém“ režimu si můžete pohled libovolně otáčet a dokonce si i zvolit z jakého vagonu či kabiny lokomotivy se budete kochat. Ve hře by měla být později i atraktivní možnost mašinu přímo ovládat. Nostalgiky potěší typická retro tycoon hudba.

Hra je celkem odladěná už v tomto stádiu, ale stejně má nedostatky, které by v ostré verzi být nemusely. Kromě systému návěstidel, která čas od času fungují, jak se jim zachce a dokážou zablokovat prakticky celou dopravu, je tu i problém s uživatelským rozhraním.

To není moc přehledné. Důležitá informace, jako poměr výroba/spotřeba u paliv je podaná zbytečně složitě a zadávání cest vlakům je krkolomné. Celkově by UI chtělo trochu zmodernizovat a zpřehlednit. V pozdějších fázích hry, kdy operujete s velkým množstvím vlaků, stanic a továren se zmatek ještě více umocňuje. Lidštější přístup by byl k užitku a hodně by pomohl do hry proniknout i žánrem nepolíbeným.

Nadějný nástupce Transport Tycoon

Hra už teď sklízí jedno ocenění za druhým – a právem. Určitě neprohloupíte, pokud do této rozjeté lokomotivy naskočíte rovnou v early access. Mashinky mají kopu dlouhotrvající zábavy nejen pro milovníky vláčků, ale i pro zapálené stavitele.

Pokud se zamaká na přehlednosti uživatelského rozhraní a autoři se neutopí ve stále košatících stromech potřeb a surovin pro nadcházející epochy, máme tu plnohodnotného nástupce jedné staré a milované legendy.