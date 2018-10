Těžký, svižný, kýčovitý. Mega Man je zpátky a bude vás bavit

Mega Man platí za jednu z nejikoničtějších videoherních postav a znají ho určitě i ti, kteří si myslí, že NES je zkratka pro pohlavně přenosnou chorobu. Ostatně není zase tolik herních sérií, které baví fanoušky tři dekády. Mega Man sice nebyl vždy na vrcholu, i jemu občas došel dech, ale série nabídla hned několik projektů, které se v dobrém zapsaly do historie.

Mega Man 11

Nedovolím si tvrdit, že se to stane i v případě regulérního jedenáctého dílu, ale rozhodně jde o jeden z těch povedenějších přírůstků do kolekce titulů s Mega Manem. Má víceméně všechno, co si milovníci Mega Mana oblíbili. Záměrně dětinské a klišoidní vtípky, pestrobarevné vizuály, hodně svižné tempo, zapamatovatelné bossy a obtížnost, která vás pěkně potrápí.

Jedenáctý díl se nevydal cestou vyslovené revoluce, ale vzal to, co fungovalo v minulosti, trošku to oprášil, přidal pár drobných novinek a bylo uvařeno.

Novinka Double Gear

Pokud jde o zmíněné novinky, tak tou nejvýraznější je takzvaný systém Double Gear. Ten umožňuje Mega Manovi na moment zvýšit účinnost zbraní nebo na krátký okamžik zpomalit čas. Obojí vám mnohokrát zachrání krk (především během soubojů s bossy), takže nejde jen o kosmetický přídavek, ale užitečnou součást herních mechanismů.

Jak to vypadá s filmem Mega Man? Asi vás nepřekvapí, že Mega Man je jedním z těch, kteří by se měli dočkat filmové podoby. O ní se začalo mluvit v roce 2015, kdy spojily síly společnosti Fox a Capcom. Nějakou dobu se nic pořádného nedělo, až v minulém roce byli najati Henry Joost a Ariel Schulman (Paranormální aktivita 3 a 4), kteří pracují na scénáři a ujmou se i režie. V současné době ovšem stále není jasné, kdy by měl film spatřit světlo světa.

Hlavní hrdina mimochodem může v případě nouze použít obě schopnosti najednou, takže se z něj na pár sekund stane někdo, z koho se protivníkům stáhnou půlky hrůzou. Ale má to i nevýhodu, po vyprchání efektu Megan Man na moment zeslábne.

Kromě toho si tvůrci trochu pohráli s rozložením ovládacích prvků a podobnými drobnostmi, aby bylo hraní o něco příjemnější. To jsou v podstatě jediné změny, kterých se dočkáte.

Mega Man 11 Mega Man 11

A není to špatná věc, přece jen, hra je jakousi odměnou pro věrné hráče série a ti by asi nestáli o to, aby byla série Mega Man překopána od základu. Nebyla, a tím pádem se samozřejmě můžeme těšit třeba na roztomile kýčovité souboje s bossy. Ty jsou opět hodně svižné, takže otestují zručnost a rychlost vašich prstů a váš postřeh. Ale pokud budete šikovní a použijete správnou zbraň, bitva skončí rychle. Někdy až moc rychle.

Pár bezva kousků

Za porážku bossů dostanete nové zbraně a většinou jde o využitelné kousky. Pár z nich ale zřejmě zůstane skryto v inventáři a vytáhnete je, asi jen když narazíte na bosse, na kterého právě daná zbraň platí.

Jiné zase budete používat skoro neustále. Možná také proto, že některé jsou až příliš silné a vytřou s nepřáteli podlahu rychleji, než by bylo záhodno.

Tím však nechci říct, že by byl Mega Man 11 lehký. Ne, není. Je tu několik stupňů náročnosti, ale ani ten nejnižší není zrovna procházkou růžovým sadem. Narazíte na pasáže, u kterých se budete slušně vztekat.

Hráč si sám volí pořadí úrovni, což nabízí sice volnost, ale také vás může překvapit skoková obtížnost. Jeden level je lehký a projdete ho bez větších obtíží, ale pak se klidně může stát, že následující misi budete mnohokrát opakovat.

Mimochodem, úrovně v Mega Manovi 11 patří k nejdelším z celé série, ale nepočítejte s tím, že vám hra vydrží na dva týdny. Když budete šikovní a navíc nevsadíte na nejvyšší obtížnost, klidně se může stát, že začnete hrát po obědě a před večeří budete sledovat závěrečné titulky. Ale hry ze série Mega Man obvykle nejsou zrovna dlouhé a jedenáctý díl v tomto ohledu patří k průměru. Kromě toho si ho můžete prodloužit, pokud si ho zahrajete na vyšší obtížnost nebo vyzkoušíte některé bonusové výzvy.

Mega Man 11 Mega Man 11

Musím také říct, že zatímco některé levely nejen skvěle vypadají, ale také se skvěle hrají, jiné jsou překvapivě neobjevné a skoro bych se nebál říci až nudné.

Retro v dobrém slova smyslu

Grafická stránka se samozřejmě snaží odkazovat na starší tituly, ale nepůsobí zastarale. Jak se dalo čekat, je hodně pestrá, tak trochu jako když se pozvrací jednorožec, ale to prostě k Mega Manovi patří.

Stejně jako hodně divoké efekty zbraní. Neustále něco barevně bliká a vybuchuje. Pěkně se na to dívá, ale je to dost nepřehledné. Především to pak platí pro souboje s bossy, během kterých není ničím výjimečným, že prostě nevíte, co se před vámi děje.

Mega Man 11 Mega Man 11

Hudba je už tradičně kvalitní, nicméně subjektivně řečeno není tak chytlavá jako v některých předchozích kouscích. Není špatná, ale jen pár skladeb je zapamatovatelných.

Mega Man 11 je milým dárkem od Capcomu pro oddané fandy série. Dává jim vlastně vše, co si na projektech Mega Man zamilovali. Je tu pár drobností, které nejsou úplně dotažené, ale i tak jde o něco, co by si měl každý milovník Mega Mana pořídit. A ti, kteří s ním nemají zkušenosti a fandí náročnějším platformovkám, by o něm měli alespoň uvažovat.