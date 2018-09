Metal Gear Solid slaví dvacetiny, podívejte se na remake jeho intra

Už si nepamatuji přesně, co jsem dělal v roce 1998, ale rozhodně jsem nehrál Metal Gear Solid. Což i po dvaceti letech považuji za svůj vůbec nejhorší herní rest. Jenže když se čas od času hecnu a zkusím se do hry dostat, vydržím maximálně hodinu. Na rozdíl od tehdejších 2D her je už MGS prostě příliš ošklivý a už jen jeho intro působí odpudivě:



Chtělo by to moderní remaster, ale šance, že se ho někdy dočkáme, jsou prakticky zanedbatelné. A přitom by to mohlo fungovat, jak ukazuje práce animátora Erasma Brosdaua. Ten ke kulatému výročí vydání hry převedl intro do Unreal Enginu 4 a výsledek vypadá fantasticky:

Že bych to zase zkusil?