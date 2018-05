Metro: Exodus bylo odloženo na příští rok

Jedna z nejočekávanějších akcí roku 2018 Metro: Exodus to letos nakonec nestihne. Vyplynulo to z finanční zprávy vydavatele THQ Nordic, který důvod odkladu blíže nekomentoval. Je možné, že vydavatel se chce v narvané sezoně vyhnout přímému střetu s kousky jako Red Dead Redemption 2 či Call of Duty: Black Ops 4 a raději počká na období, kdy příliš her nevychází.

Metro Exodus