Metro: Exodus ukáže Rusko zdecimované jadernou válkou

Střílečky série Metro patří ve videoherním průmyslu k tomu nejohroženějšímu ze všech druhů. Žánru drtivě dominují multiplayerové řežby s bestiálním důrazem na kosmetické doplňky, závislácký loot a oslizlé mikrotransakce. Snad jen openworldové stálici Far Cry se doposud daří jakžtakž vzdorovat, zatímco fanoušci Wolfa a Doomu jen a jen trnou, jak se popularita zmíněných trendů odrazí na chystaných pokračování jejich miláčků.

A pak je tu Metro a studio 4A Games, v němž mezi vývojářskými esy najdete i některé z klíčových lidí zodpovědných za populární hru Stalker: Shadow of Chernobyl.

Těmto pánům nestačí, že Metro je střílečkou určenou čistě pro jednoho hráče. V žánru pulzujícím dynamikou, kde má ze všech těch dvojitých skoků, powerslidů a powerboostů člověk pomalu závrať, vsadili autoři na taková sprostá slova jakými jsou napětí, rozvaha, průzkum a dokonce horor. Tedy opět nic, co by bouralo herní hitparády a prodejní žebříčky kdekoliv na světě.

Mainstreamová obluda sice zpozorní, když se k jejím uším dostane magické slovní spojení „postapokalyptický svět“, ale při zmínce o zasazení do jadernou válkou zdevastovaného Ruska jenom otráveně mávne pahýlem a vrátí se k chytání Bulbasaura v mobilním skvostu Pokémon Go.

Metro bez metra?

Čtenáři záhadně znalí našich osobních životů nám občas vyčítají, že málo chodíme na čerstvý vzduch. Jenže vyčítejte nám to, když informace o životě tam venku čerpáme výhradně z her jako Metro. V Exodu si ne tak úplně čerstvého vzduchu užijeme víc než dost. Tento fakt mění strukturu hry zcela zásadním způsobem. Hra se už neodehrává převážně v tunelech moskevského metra, místo toho se v novince pohybujete v rozlehlých lokacích pod širým nebem.



Metro: Exodus

Příběh vypráví o tom, jak jednoho dne hlavní hrdina Artyom spolu se svou manželkou a dítětem sedne na vlak a vydá se na dlouhou pouť po zdevastovaném Rusku. Na diametrálně odlišných místech narazí skupinka na nejrůznější komunity přeživších a samozřejmě i na pestrou škálu smrtících mutantů. Kdo zná předchozí hry nebo knižní předlohu, moc dobře ví, že nás ve světě Metra čeká spoustu bizarností, které si v ničím nezadají s výběrem toho nejlepšího z „konkurenčního“ Falloutu.

Autoři zdůrazňují, že jednou z největších výzev pro ně bylo, jak zachovat napětí, klaustrofobii a hororovou atmosféru a dát přitom hráčům větší svobodu, více možností a zajímavých míst k prozkoumávání. Stísněných prostorů, podzemí a interiérů si proto v Exodu užijete sice víc než dost, rozsáhlé venkovní oblasti však hrají mnohem větší roli než kdy předtím. Právě proto samotní tvůrci hru přirovnávají k Metru i Stalkerovi zároveň.

Metro: Exodus

Exodus samozřejmě disponuje i hlavní dějovou linkou, ale pokud budete ignorovat vedlejší mise a nebudete se věnovat průzkumu, připravíte se podle slov autorů o hodně. Každá oblast má vlastní historii, menší příběhy a zajímavá specifika, nehledě na množství cenných zásob, které jsou, jak každý znalec postapokalyptických poměrů moc dobře ví, naprosto nepostradatelné.



S větší svobodou souvisí i další novinky, které Exodus do série přináší. Na vybraných odpočívadlech si Artyom bude moci dáchnout, čímž se posune čas. Denní cyklus má vliv na rozestavení nepřátelských hlídek, což půjde využít ve váš prospěch. Dynamické je i počasí a například díky noční bouři se stanete hotovým duchem proplouvajícím nepřátelskou základnou s minimem problémů. Jen pozor na pasti a alarmy, to se totiž pak z takového ducha rázem stane kulkami prošpikované řešeto.

Čekají vás i rozdílná roční období, byť není úplně jasné, zda jsou fixována na jednotlivé lokace, nebo zda se budeme moci vrátit do již navštívených míst s postupem roku. Spíše to první. Hráč se bude moci rozhodnout, zda se vůbec bude uchylovat k zabíjení nepřátel. Ti se vám tváří v tvář nevyhnutelné smrti mohou i vzdát a pak už je jen na vás, jak s nimi naložíte.



V kůži sovětského kutila

Kapitolou samou o sobě je až fanatická posedlost upgradovatelným arzenálem, který svou vizuální působivostí strčí do kapsy cokoliv, co jste dosud ve hrách viděli. Jakoukoliv zbraň budete moci modifikovat prakticky k nepoznání. Co je na tomto systému ještě působivější, je autentičnost jednotlivých součástek, kterými si budete moci vaši špuntovku vylepšit.



K těm patří dobové mince nebo části vybavení běžné sovětské domácnosti. Vynalézavosti se meze nekladou. Zbraně se při používání opotřebovávají a vy je musíte čistit a udržovat, jinak hrozí, že se vám v boji budou zasekávat či jinak vypoví službu. Dojde i na atmosférický noktovizor nebo různé zaměřovací lasery. Kdo umí anglicky, doporučuji v této souvislosti zhlédnout rozhovor Game Informeru s vývojáři z 4A Games, kteří svoje řemeslo dělají s obrovským nadšením.

Metro: Exodus

Čím je Metro výjimečné, je i velká snaha o absolutní eliminaci jakýchkoliv rušivých elementů v podobě HUDu, který vám připomíná, že hrajete videohru. Například mapa je ve hře skutečným fyzickým objektem, ve kterém se budete muset naučit orientovat. Ukazatel spotřeby kyslíku máte umístěn přímo na vaší ruce ve světě hry.

Poškození masky se projeví škrábanci a prasklinami, které budou překážet vašemu výhledu. Pokud bude poškození závažnější, poslouží vám k jeho zalepení lepicí páska, pokud ji samozřejmě budete mít. K osvětlení použijete zapalovač, kterým budete pálit pavučiny znesnadňující váš postup. Zdroje světla budete moci zapínat, nebo naopak zhasínat k maskování vaší přítomnosti.



Metro: Exodus

Odsouzena k nezdaru?

Že to zní až příliš slibně? Úplně dokonalé to není. Hodně mi vadí zatvrzele němý hlavní hrdina. Když kupříkladu v demu Artyom zachraňoval svojí manželku a neřekl přitom ani muk, měl jsem dojem, že je hlavním hrdinou člověk s vážným poškozením mozku. Jsou hráči, kteří němé postavy ve hrách z pohledu z vlastních očí upřednostňují, já se k nim ale nepočítám.

Otázkou je také umělá inteligence, která v předchozích dílech trpěla až příliš silnou demencí a vojáci působili spíše jako prkenné stroje neschopné, které šlo přelstít až příliš snadno. S tím souvisí i to, že z prezentovaných ukázek se nemůžu ubránit dojmu jisté „dřevěnosti“ celé akce. Metro má sice fantasticky vypadající zbraně, ale samotný „gunplay“, tedy pocit, kdy do protivníka vyprázdníte zásobník a on na to nějak přiměřeně reaguje, ten mi nadále nepřipadá špičkový. Těšit se mohou ti, kterým předchozí hra připadala příliš krátká. Tvůrci mluví odhadem o 25 hodinách, je to však předběžný údaj z alfa verze hry.

Metro: Exodus

Metro: Exodus má vyjít 22. února příštího roku na Xbox One, PC a PlayStation 4. Tedy ve stejný den, kdy by na pulty obchodů měla dorazit i kooperativní střílečka Anthem od Bioware a openworldová zombie exkluzivita Days Gone pro PlayStation 4. Kdo trochu sleduje tabulky prodejů, ten si může celkem snadno tipnout, který ze tří titulů má nejhorší pozici.



Byla by ohromná škoda, kdyby Metro: Exodus ostrouhalo, neboť je to hra, z níž čiší nadšení, vlastní vize, nápady a neústupnost tváří v tvář populárním trendům. Zkuste si na Metro vzpomenout, až budete mít pocit, že se podobné hry už nedělají a herní průmysl směřuje do pekel.