Microsoft koupil dvě studia specializující se na hardcore RPG

Microsoft má sice aktuálně tu nejsilnější konzoli na trhu, ale co se týče exkluzivních značek, těžce na svého konkurenta ze Sony ztrácí. Za pár let už by to však nemuselo platit, redmondský gigant totiž stále posiluje a nakupuje nezávislé vývojáře jako na běžícím pásu.

Planescape Torment je sice jedna z mých nejoblíbenějších her vůbec, ale na Torment už si v dnešní době čas udělat nedokážu.

Nejnovějšími akvizicemi jsou studia Obsidian a inXile, které mají mnoho společného. Specializují se totiž na výrobu her na hrdiny, které jsou sice milovány hardcore komunitou, ovšem pro mainstramové publikum jsou příliš nepřístupné.

Obsidian vznikli v roce 2003 jako pohrobci legendárních Black Isle a od té doby vytvořili řadu nezapomenutelných pecek, namátkou třeba Fallout: New Vegas, Knights of the Old Republic 2 nebo Pillars of Eternity. InXile jsou ještě o rok starší, šéfuje jim legendární Brian Fargo a v posledních letech vydali například Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera nebo The Bard’s Tale IV: Barrows Deep.

Co to pro budoucnost studií bude znamenat, ukáže až čas. Microsoft ovšem slibuje, že jim ponechá plnou autonomii. Nezbývá než doufat, že tomu tak skutečně bude.