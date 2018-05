Microsoft vyrobil k Sea of Thieves krásný ovladač

Speciální ovladač ke hře Sea of Thieves

Microsoft chystané on-line kooperační akci Sea of Thieves hodně věří, ostatně je to jedna z mála jeho velkých exkluzivit. Pro největší fanoušky proto nechal vyrobit krásný tematický ovladač. Není to však žádná levná sranda a vyjde na více než 2000 korun. Sea of Thieves vychází 20. března na X1 a PC.