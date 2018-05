Minecraft hrálo během prosince rekordních 74 milionu hráčů

PlayerUnknown’s Battlegrounds sice možná loni boural žebříčky prodejnosti, ale oproti slavnému Minecraftu jsou to pořád drobné. Ten totiž i devět let po vydání láká stále nové a nové hráče, kterých se v posledním měsíci loňského roku připojilo rekordních 74 milionů. Podaří se to vůbec někdy někomu překonat?