VIDEO: Hry nejsou jen o násilí, dokazuje sestřih dojemných momentů

Minulý týden se americký prezident Donald Trump setkal se zástupci videoherního průmyslu a diskutovali o násilí v počítačových hrách. Schůzku započal krátkým videem plným krvavých scén, sestříhaných z těch nejnásilnějších her současnosti jako Call of Duty, Sniper Elite, Fallout, Wolfenstein nebo The Evil Within (psali jsme tady).



V The Last of Us si můžete pohladit žirafu.

Člověk neznalý tématu by tak mohl propadnout falešnému dojmu, že počítačové hry jsou stále „kulturou kriplů“, v nichž si jen zamindrákovaní jedinci vybíjejí agresivní sklony.

A proto se herní charita Games 4 Change rozhodla vytvořit obdobný sestřih, jen přesně s opačným cílem. Stejně dlouhý časový úsek využila k prezentaci těch nejpozitivnějších momentů, jaké jsme na našich obrazovkách mohli v posledních zažít. Ve videu se můžeme pokochat podmořskými hlubinami z Abzu, dojmout se láskou ke zvířatům z Never Alone, usmát se romantické scéně z Life is Strange či třeba obdivovat kreativitu staveb z Minecraftu.

Mirror’s Edge ukazuje krásu pohybu na čerstvém vzduchu.

Po pravdě řečeno je to trochu kýčovité, ale účel to plní na 100 %. Je totiž důležité hry vnímat v celkovém kontextu, nikoli z nich pouze vytrhávat jednotlivé scény. Ostatně The Last of Us by mohlo být i v Trumpově videu, stačilo místo setkání se žirafou ukázat brutální scénu výslechu zajatců.

Hry jsou prostě nové médium, které umí zprostředkovat spoustu druhů zážitků a není žádný výrazný důvod, proč by si na své nemohli přijít i hráči toužící po zábavě pro dospělé.